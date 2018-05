VIDEO: एंकर ने पूछा कैसे बचाएंगे कर्नाटक की सत्ता, बीजेपी के राम माधव बोले- फिक्र ना करें, हमारे पास अमित शाह हैं

कर्टनाक चुनाव से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो न्यूज चैनल टाइम्स नाउ का मालूम पड़ता है। चूंकि वीडियो करीब दो दिन से ज्यादा पुराना है इसलिए इसमें न्यूज एंकर भाजपा महासचिव राम माधव से कर्नाटक में भाजपा सरकार के गठन को लेकर सवाल पूछ रही हैं। एंकर पूछ रही हैं कि राज्य में भाजपा के पास 104 विधायक हैं जबकि बहुमत के लिए 111 विधायकों का होना जरूरी है। ऐसे में भाजपा बहुमत के लिए अन्य विधायक कहां से लाएगी? इसके जवाब में राम माधव ने हंसते हुए साफ शब्दों में कहा कि उनके पास अमित शाह हैं। इसलिए फ्रिक ना करें। बहुमत के लिए 111 विधायक इसलिए क्योंकि 12 मई को राज्य की 224 सीटों विधानसभा सीटों में 222 पर चुनाव हुए थे और जेडीएस प्रमुख कुमारस्वामी दो सीटों चुनाव लड़े थे और दोनों सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की थी। इसलिए उनका एक मत गिना जाना था। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 111 हो गया।

भाजपा की दो दिन की सरकार गिरने के बाद सोशल मीडिया में राम माधव का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। यूजर्स ने एंकर पर भी जमकर तंज कसा है। एक ट्वीट में लिखा गया है कि चिंता मत करिए आपके पास अमित शाह हैं। आज पूरा राष्ट्र आप पर हंस रहा है। एक कमेंट में एंकरों पर तंज कसते हुए लिखा गया है कि भाजपा के सहयोगियों के चेहरे देखने लायक हैं। अजय लिखतें हैं, ‘राम माधव कहते हैं कि चिंता कोई बात नहीं क्योंकि हमारे पास अमित शाह हैं और राहुल गांधी के कहते हैं चिंता की कोई बात नहीं क्योंकि हमारे पास डीके शिवकुमार हैं।’

एक ट्वीट में टीवी एंकर अरनब गोस्वामी पर तंज कसते हुए लिखा गया कि राष्ट्र जानना चाहता है कि अमित शाह कहां हैं। यहां बता दें कि बीते शनिवार (19 मई, 2018) को कर्नाटक विधानसभा में बहुमत साबित करने में नाकाम रहे मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की 60 घंटे से भी कम वक्त में सरकार गिर गई। उन्हें शुक्रवार के दिन शाम चार बजे सदन में इस्तीफे की घोषणा कर दी है। इस दौरान उन्होंने भावुक भाषण देते हुए कहा कि अगले चुनाव में उनकी पार्टी 150 सीटें जीतकर सदन में पहुंचेगी।

Ram Madhav calls up @TimesNow office and asks them to deleted this video clip from YouTube. : Sourcespic.twitter.com/gJgVafhWhW

— Unofficial Sususwamy (@swamv39) May 19, 2018