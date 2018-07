पाकिस्तान के मशहूर टीवी पत्रकार हामिद मीर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान और भारतीय बॉलीवुड स्टार आमिर खान का एक पुराना वीडियो शेयर किया है। वीडियो में आमिर खान इमरान खान से कहते नजर आ रहे हैं कि अगर चुनाव में इमरान जीते तो जश्न मनाने वह खुद पाकिस्तान आएंगे। आतंकी लादेन तक का साक्षात्कार ले चुके हामिद मीर ने इस वीडियो को शेयर कर लिखा है, ‘भारत के स्टार आमिर खान ने पीटीआई चीफ इमरान खान से वादा किया था कि अगर वो चुनाव जीते तो खुद जीत का जश्न मनाने पाकिस्तान आएंगे। बहुत से पाकिस्तानी चाहते हैं कि महान भारतीय एक्टर पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के शपथ समारोह में आएं।’

दरअसल इमरान भारत में टीवी साक्षात्कार देने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान दर्शक दीर्घा में भारत के अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़ी तमाम दिग्गज हस्तियां भी मौजूद थे। इनमें से एक आमिर खान भी वहां मौजूद थे। जिन्होंने इमरान खान के राजनीतिक करियर की शुरुआत में आई परेशानी से उबरकर बड़े नेता बनने पर खूब तारीफ की। आमिर ने आगे कहा कि उन्हें खुशी होगी की इमरान खान चुनाव जीते, ताकि वो पाकिस्तान की अवाम के लिए कुछ अच्छे काम कर सके। बॉलीवुड एक्टर ने कहा कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी सरकार बने जो हकीकत में मुल्क को समस्या को निपटा सके। खुशहाली ला सके। ये दोनों मुल्कों की अवाम के लिए अच्छा होगा।

Indian star @aamir_khan promised @ImranKhanPTI that when you will win election I will come to Pakistan to celebrate your victory many Pakistanis want great Indian actor to come on the oath taking ceremony of new Prime Minister of Pakistan pic.twitter.com/M6sxNCo1Av

— Hamid Mir (@HamidMirPAK) July 28, 2018