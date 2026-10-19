कहते हैं कि सपनों को पूरा करने और शौक को जिंदा रखने की कोई उम्र नहीं होती। इस बात को सच साबित कर दिखाया है 58 साल के एक शख्स ने, जिनके जज्बे और जिंदादिली के वीडियो ने सोशल मीडिया पर Gen Z का दिल जीत लिया। उम्र के इस पड़ाव पर जहां लोग रिटायरमेंट लेते है वहीं 58 साल के इस शख्स ने सोशल मीडिया पर लोगों को जिंदादिली से जीने की प्रेरणा देने के लिए मैसेज किया।

58 साल की उम्र में अपनी ख्वाहिशों को पूरी शिद्दत से जीने का उनका यह अंदाज खासतौर पर Gen Z के युवाओं के दिलों को छू लिया। जहां लोग बढ़ती उम्र के साथ जिम्मेदारियों और उम्र बढ़ने का हवाला देते हैं, वहीं इस वायरल वीडियो ने यह साबित कर दिया है कि अगर मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा हो, तो ‘उम्र सिर्फ एक संख्या’ बनकर रह जाती है।

Gen Z को 58 साल के शख्स से क्यों मिली प्रेरणा?

आज के युवा अक्सर करियर, रिश्तों, भविष्य और दूसरों से तुलना करने के दबाव में रहते हैं। ऐसे में किसी शख्स को 58 साल की उम्र में भी अपने शौक पूरे करते देखना उन्हें यह संदेश दे सकता है कि जिंदगी को किसी तय उम्र या सामाजिक अपेक्षाओं के हिसाब से जीना जरूरी नहीं है। आज की Gen Z की जिंदगी बाहर से जितनी आकर्षक दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही चुनौतियों से भरी हो सकती है।

करियर बनाने का दबाव, भविष्य की चिंता, रिश्तों में उतार-चढ़ाव, सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करना और कम उम्र में ही कुछ बड़ा हासिल करने की होड़ कई युवाओं को मानसिक रूप से थका देती है। ऐसे माहौल में जब 58 साल का कोई शख्स पूरे उत्साह के साथ अपनी जिंदगी जीता, अपने शौक पूरे करता और उम्र की परवाह किए बिना खुश नजर आता है, तो उसका अंदाज युवाओं को एक अलग तरह की प्रेरणा देता है। यह उन्हें याद दिलाता है कि जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियां निभाने, पैसा कमाने या दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने का नाम नहीं है, बल्कि इसमें अपनी खुशी, पसंद और इच्छाओं के लिए भी जगह होनी चाहिए।

वीडियो में उम्र बढ़ने और जिंदगी जीने का क्यों हुआ जिक्र

वीडियो में 58 साल के शख्स लोगों को जिंदगी जीने की प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग जवानी की उम्र को सोचने, जिम्मेदारियों का बोझ उठाने, अपनी ख्वाहिशों को मार कर पैसा कमाने में लगा देते हैं। वीडियो में शख्स बताना चाहते हैं कि पैसा कमाने और दूसरों के लिए जिंदगी को गवाने से बेहतर है कि आप समय रहते अपनी जिंदगी को जी लें। वरना ये वक्त चला जाएगा और आपकी ख्वाहिशे अधूरी रह जाएंगी।

वीडियो का समाजिक पहलू भी समझें

माना जाता है कि एक उम्र के बाद व्यक्ति को गंभीर हो जाना चाहिए, अपने शौक सीमित कर लेने चाहिए और लोगों की राय को ध्यान में रखकर ही व्यवहार करना चाहिए। खासकर भारतीय समाज में 50-60 साल की उम्र के लोगों से परिवार की जिम्मेदारियां निभाने और एक तय दायरे में रहने की अपेक्षा की जाती है। ऐसे में अगर कोई 58 साल का व्यक्ति इन धारणाओं से अलग हटकर अपनी पसंद के मुताबिक जिंदगी जीता दिखाई देता है, तो वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज की सोच के लिए भी एक सवाल खड़ा करता है। इस वीडियो से संदेश जाता है कि खुश रहने, कुछ नया करने और अपने शौक पूरे करने की कोई तय उम्र या मानदंड नहीं है।

सोशल मीडिया पर छाया अंकल का अंदाज

सोशल मीडिया पर 58 साल के इस शख्स का जिंदादिल अंदाज यह संदेश देता है कि जिंदगी कोई ऐसी दौड़ नहीं है, जिसमें सभी को एक ही समय पर एक ही मुकाम हासिल करना हो। हर इंसान का अनुभव, परिस्थितियां और खुशियों का तरीका अलग होता है। आपको खुश रहने के लिए किसी उम्र का मोहताज नहीं होना चाहिए। जब आपको जो खुशी मिले उसे अपना लेना चाहिए। अगर आपकी उम्र बढ़ रही है तो भी आपको जिंदादिल होना चाहिए। उम्र बढ़ने का मतलब यह नहीं कि इंसान की पहचान सिर्फ उसकी जिम्मेदारियों तक सीमित हो जाए। यह सोच पीढ़ियों के बीच की दूरी को कम करने में भी मदद कर सकती है। युवा अपने से बड़ी उम्र के लोगों को सिर्फ सलाह देने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि अपनी अलग पहचान और सपनों वाले इंसान के रूप में देखना सीख सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और जनभावनाओं के आधार पर केवल सामान्य जानकारी और प्रेरणा के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी सामाजिक या व्यक्तिगत मान्यता पर निर्णय देना नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का लाइफस्टाइल, व्यक्तिगत परिस्थितियां और स्वास्थ्य स्थिति भिन्न हो सकती है।