इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर मचाई धूम, सभी पूछ रहे- टॉयलेट के अंदर कैसे लगा लिपस्टिक का दाग!

इटंरनेट पर कमोड की यह तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। कमोड में दरअसल लिपस्टिक का निशान दिखाई दे रहा जो लोगों की जिज्ञासा का केंद्र बन रहा है। ट्विटर पर वीर नाम के यूजर ने अपने ‘क्लॉडह्यूमर’ नाम के ट्विटर हैंडल से यह तस्वीर शेयर की है। इस पर ‘स्ट्रेंजर थिंग्स -2018’ कैप्शन दिया गया है। ट्विटर यूजर्स कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई यह जानना चाह रहा है कि आखिर लिपस्टिक का दाग कमोड पर कैसे लगा, तो कोई अपनी कल्पना के आधार पर इसके बारे में अनुमान लगा रहा है। लोग इसे लेकर कहानी भी बयां कर रहे हैं। इस तस्वीर को खबर लिखे जाने तक साढ़े पांच हजार से ज्यादा बार रिट्वीट किया जा चुका था। 10 हजार लोगों ने इसे लाइक किया। वहीं 387 लोगों ने कमेंट किए।

वाजपेयी जी की पोती नाम के यूजर ने अंदाजा लगाया- हो सकता है कि ये नई टॉयलेट हो, इसीलिए चुंबन के निशान के साथ ले आई।

रेयान ने कहानी बताई कि लड़की ने लिपस्टिक पोंछकर कूड़ेदान के बजाय कमोड में फेंक दिया।

My theory: girl blotted her lipstick by kissing a square of toilet paper and threw it in the toilet instead of trash and it got stuck to the bowl and lipstick mark stayed after flushing.

सुसरी साहू ने बताया कि स्पेन की रेड वाइन की 12 बोतलें गटकने के बाद मैं ऐसा करती हूं।

एक यूजर ने कहा कि यह टॉयलेट एक प्रेम कथा है।

टॉयलेट के पास एक गर्लफ्रेंड है।

जहां जाओ अपना निशान छोड़ के जाओ।

एक और कहानी- दारू पीने वाले ने टॉयलेट में उल्टी करके उसे शुक्रिया बोला और किस किया।

