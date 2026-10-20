समुद्र के किनारे सेल्फी वीडियो बनाने में एक कपल बिजी था तभी उनका बच्चा लहरों के पास अंदर पहुंच गया। इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे एक वीडियो में समुद्र किनारे अपने बच्चे के साथ मौजूद एक कपल को सेल्फी स्टिक से रील बनाते हुए अपनी छोटी बच्ची को पीछे अकेले छोड़ते देखा गया।

कुछ ही पलों में, वह बच्ची खतरनाक हद तक पानी के किनारे पहुंच गई और समुद्र की लहरों में बहने ही वाली थी। जब बच्ची किनारे पर वापस आने के लिए संघर्ष कर रही थी तब वहां मौजूद एक शख्स ने आकर उसे बचाया।

वीडियो में दिख रहा है कि माता-पिता कंटेंट बनाने में इतने मग्न हैं कि उन्हें अपने उस बच्चे का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, जिसे वे पीछे छोड़ आए थे। वीडियो के अंत में पिता को इस बात का पता चल जाता है, लेकिन फिर भी वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। इसके बजाय यह देखकर कि उनका बच्चा उनके साथ नहीं है, वे मुस्कुरा देते हैं।

इस वीडियो ने X, Instagram और Facebook जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इस बात को लेकर चर्चा छेड़ दी है कि कैसे ‘रील कल्चर’ ने हमें अपने आस-पास के माहौल के प्रति लापरवाह और बेखबर बना दिया है, खासकर तब जब इसमें कोई बच्चा शामिल हो।

बाहर खड़े होकर Lamborghini निहार रहे थे स्कूली बच्चे, बिजनेसमेन ने अंदर बुलाकर पूरी की छोटी-सी ख्वाहिश, वायरल हुआ वीडियो

लोगों की टिप्पणियों में ‘रील कल्चर’ के उस खतरनाक चलन पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें बच्चों की सुरक्षा से ज़्यादा इंटरनेट पर मिलने वाले व्यूज़ को अहमियत दी जाती है।

इंस्टाग्राम के एक यूज़र ने टिप्पणी की, “फिर वे कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी परवाह नहीं करते…”। एक अन्य यूज़र ने तस्करी के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई और कहा, “इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि आजकल अपहरण के मामले इतने ज़्यादा हैं।” तीसरे यूज़र ने माता-पिता की लापरवाही के बारे में लिखा और कहा, “माता-पिता बनने के लिए कोई टेस्ट या परीक्षा होनी चाहिए।”

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