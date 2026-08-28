Vikas Khanna Radhika Merchant Jalebi Rakhi: मशहूर शेफ विकास खन्ना को राधिका मर्चेंट ने जलेबी के शेप वाली राखी बांधी। शेफ ने रक्षा बंधन के इस खास पल शेयर किया है। राधिका अपने पति अनंत अंबानी और उनके परिवार के साथ न्यूयॉर्क में खन्ना के रेस्टोरेंट ‘बंगलो’ गई, जहां उन्होंने खन्ना की कलाई पर जलेबी के आकार की राखी बांधी।

रक्षा बंधन से ठीक पहले साथ बिताए पलों की तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हुए शेफ ने इस पल के बारे में कहा कि वे इसे “हमेशा अपने दिल में संजोकर रखेंगे”। खन्ना ने 27 अगस्त को अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, “पूरी दुनिया जानती है कि राधिका नाम मेरे लिए क्या मायने रखता है।”

राखी बांधने की रस्म को याद करते हुए उन्होंने आगे कहा, “आज, जब राधिका ने मेरी कलाई पर जलेबी के आकार की छोटी सी राखी बांधी, तो मेरे अंदर कुछ बदल गया। एक पल के लिए मुझे लगा कि मेरे अंदर का कोई घाव भर गया है।” खन्ना के लिए राखी का यह पल बहुत भावुक करने वाला भी था।

उन्होंने आगे लिखा, “मेरे लिए राखी का यह समय पुरानी यादों को ताज़ा करने वाला रहा है, क्योंकि हर दिन मेहमान मेरी कलाई पर कई राखियां बांधते रहे हैं। यह उन लोगों के बारे में है जिनसे हम प्यार करते हैं, जो वे पीछे छोड़ जाते हैं, और कैसे उनकी मौजूदगी हमारे भीतर बनी रहती है।”

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कुछ पलों की योजना नहीं बनाई जा सकती

मर्चेंट का शुक्रिया अदा करते हुए खन्ना ने कहा, “कुछ पलों की योजना नहीं बनाई जा सकती। कुछ आशीर्वाद बस तब मिल जाते हैं जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। राधिका, उस छोटे से धागे के लिए आपका धन्यवाद, जिसका मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब था।”

इस इमोशनल पोस्ट पर सोशल मीडिया यूज़र्स ने भी कई प्रतिक्रियाएं दीं। एक शख्स ने लिखा, “कितना खूबसूरत पल है! हैप्पी रक्षाबंधन, शेफ़। आप वो बेहतरीन भाई हैं जिसे हर बहन अपनी ज़िंदगी में पाना चाहती है। राधिका दी ज़रूर स्वर्ग से मुस्कुरा रही होंगी और अपने चैंपियन भाई पर गर्व महसूस कर रही होंगी।”

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एक और यूज़र ने कमेंट किया, “कितना प्यारा अंदाज़ है। ‘बंगलो’ (BUNGALOW) में हर दिन किसी त्योहार की तरह मनाया जाता है, और इसी वजह से यह घर जैसा लगता है। आपको और हिम्मत मिले, ढेर सारा प्यार और खुशियां। हमेशा खुश और खुशहाल रहें, सुपर शेफ़ विकास।”

खन्ना ने अंबानी परिवार के स्वागत के लिए खास तैयारी की और उनके आने से पहले ही रेस्टोरेंट को फूलों से सजाया। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में शेफ खुद ‘बंगलो’ (Bungalow) की कांच की छत को साफ करते और फूलों की पंखुड़ियों से “वंतारा” (Vantara) लिखते हुए दिख रहे हैं; वंतारा अनंत अंबानी का जानवरों की भलाई से जुड़ा एक प्रोजेक्ट है।

खन्ना ने इस पोस्ट के ज़रिए अनंत और वंतारा के साथ उनके काम की तारीफ भी की। उन्होंने लिखा, “कितना शानदार दिन था। मैंने हमेशा वंतारा में अनंत अंबानी के बेहतरीन काम की तारीफ और दिल से इज्ज़त की है। उन्होंने जो कुछ भी बनाया है, उसके अलावा मुझे वे हमेशा एक बहुत दयालु इंसान लगे हैं, जिनके मन में जानवरों और उनकी सुरक्षा के लिए सच्चा प्यार और समर्पण है। ‘बंगलो’ में अनंत और उनके परिवार की मेज़बानी करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी।”

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इस साल रक्षाबंधन पर कई सालों के बाद शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं है। लेकिन चंद्र ग्रहण के साथ पंचक रहेगा। आइए जानते हैं राखी बांधने का सही समय, विधि, मंत्र, उपाय, नियम सहित अन्य जानकारी और अधिक पढ़े…