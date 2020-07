2-3 जुलाई की रात तानपुर के चौबेपुर में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या कर फरार अपराधी विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया है। इस एनकाउंटर में चार पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर है। कानपुर के एसएसपी दिनेश कुमार ने मीडिया को बताया कि कानपुर पुलिस लाइन से 2-3 किलोमीटर पहले जैसे ही गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, विकास दुबे घायल पुलिसकर्मी का पिस्टल छीनकर भागने लगा। पुलिस ने कई बार उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे को सीने और कमर में गोली लगी। फायरिंग में उसे गोली लगी और उसकी मौत हो गई।

विकास दूबे को एक दिन पहले ही गुरुवार 9 जुलाई को मध्य प्रदेश पुलिस ने उज्जैन में महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर ही विकास दूबे के एनकाउंटर पर सोशल मीडिया में बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया यूजर्स दो खेमों में बंटे दिख रहे हैं।

कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि विकास दूबे के साथ यही होना चाहिए था। इन लोगों का कहना है कि पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर बढ़िया किया है।

वहीं दूसरी तरफ तमाम ऐसे यूजर्स हैं जो इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे लोगों में कई राजनेता भी शामिल हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि दरअसल विकास दूबे वाली कार नहीं पलटी..ये राज खिलने से सरकार पलटने से बचाई गई है।

पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए लोग लिख रहे हैं कि विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद देश के सारे न्यायाधीशों को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। भाजपा के ठोक दो राज में अदालत की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ यूजर्स ने सिस्टम पर तंज कसते हुए लिखा- विकास दूबे ने शहीद होके कितने पुलिसवालों की और राजनेताओं की जान बचा ली। अगर ज़िंदा रहता तो कितनो की पोल खोलता।

There’s no difference between police and criminals in India anymore. No rule of law. Fake encounters are the norm of the day. The thing is, it isn’t even surprising anymore. But don’t forget, where it all started. #SohrabuddinSheikh #IshratJahan #SadiqJamal #TulsiPrajapati

— Pratik Sinha (@free_thinker) July 10, 2020