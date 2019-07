Video: जीत के बाद जैसे ही टीम ने खोली शैम्पेन भाग निकले इंग्लैंड के मुस्लिम खिलाड़ी

World Cup Final: रविवार को लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान में खेले गए क्रिकेट विश्वकप के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा खिताब अपने नाम कर लिया। क्रिकेट के इतिहास में इंग्लैंड ने पहली बार विश्वकप जीता है। इंग्लैंड औऱ न्यूजीलैंड दोनों ही पहली बार खिताब के करीब थे। पहले 241 रनों का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने मैच ड्रा करा लिया। इसके बाद सुपर ओवर हुआ। सुपर ओवर में भी मैच टाई रहा। इसके बाद नियम के मुताबिक जिस टीम ने मैच में ज्यादा बाउंड्री मारी हो इसे विजेता माना जाता है। इस तरह से इंग्लैंड ने इस रोमांचक मुकाबले को अपने नाम करते हुए विश्व कप जीत लिया। इस खास मुकाबले में जीत के बाद जश्न भी धमाकेदार हुआ। जीत के जश्न का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।

दरअसल इस वीडियो में दिख रहा है ट्रॉफी जीतने के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ी वर्ल्ड कप के साथ कैमरे के सामने पोज दे रहे थे। इस फोटो सेशन में टीम के सारे खिलाड़ी मौजूद थे। फिर जैसे ही जश्न के लिए शैम्पेन की बोतल खोली गई टीम के दो मुस्लिम क्रिकेटर वहां से निकल लिए। ये दोनों क्रिकेटर थे मोईन अली और आदिल रशीद।

इस वीडियो को इमाम तवाहिदी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। इमाम तवाहिदी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं औऱ अकसर कट्टरपंथ के खिलाफ सोशल मीडिया में अपनी बात रखते रहते हैं। इस वीडियो को ट्वीट करते हुए इमाम ने लिखा- ब्रिटिश मुस्लिम क्रिकेटर शैम्पेन देख भाग खड़े हुए। मैं हंसी रोक नहीं पा रहा।

Watch British Muslim cricketers running away from the champagne. It’s so funny I cannot stop laughing. pic.twitter.com/dwlRRFIY7w

इस वीडियो पर लोगों के खूब कमेंट्स आ रहे हैं। लोग इन दोनों ही खिलाड़ियों को जमकर कोस रहे हैं। @maango_maan नाम के यूजर ने लिखा- ये वाकई हास्यास्पद है। आप लंदन में रहते हैं और ये भी जानते हैं कि वहां पर शैम्पेन के साथ जश्न मनाने का रिवाज है। जब आपने वहां का सबकुछ अडॉप्ट कर लिया है तो फिर किसी इस्लामिक कंट्री की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो। वहीं @vinayaksavashe नाम के यूजर ने लिखा कि अगर यो लोग ऐसे ही आतंकवाद से भागते तो दुनिया कितनी खूबसूरत होती।

They can consume alcohol.. but only in the afterlife..

Do Moeen Ali and Adil Rashid know that quite a few medicines that they are probably given have alcohol in it ??!! Ointments, cough syrups etc can all have alcohol in it.

Even if you have noticed they dont even sing their national anthem as compared to others (within england team). — संग्राम सिंह/SANGRAM SINGH (@SANGRAMRAJPUT25) July 15, 2019

