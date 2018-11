सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो काफी शेयर की जा रही है। दरअसल इस वीडियो में कुछ लुटेरे एक ज्वैलरी शॉप को लूटने का प्रयास कर रहे थे, तभी दुकान के स्टाफ ने तलवारें निकाल लीं और लुटेरों का डटकर मुकाबला किया। आखिरकार लुटेरों को भागना पड़ा। लोग दुकानदारों की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं। बता दें कि यह घटना कनाडा के मिसिसोगा की है, जहां अशोक ज्वैलर्स के नाम से एक स्टोर है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि आम दिनों की तरह दुकान में कामकाज चल रहा था और ग्राहक ज्वैलरी पसंद करने में व्यस्त थे। तभी 4 लुटेरों ने दुकाने के पीछे की तरफ लगे शीशे तोड़ने शुरु कर दिए और देखते ही देखते एक लुटेरा टूटे हुए शीशे में से दुकान के अंदर आ गया। तभी दुकान के मालिक और अन्य स्टाफ ने तलवारों से लुटेरों पर ही हमला बोल दिया।

जिससे दुकान के अंदर घुसा लुटेरा तुरंत बाहर कूद गया। हालांकि लुटेरों ने एक हैंडगन से हमला करने की कोशिश भी की, लेकिन तभी हैंडगन जाम हो गई और उन्हें भागना पड़ा। दुकान के मालिक के बेटे अर्जुन कुमार का कहना है कि जब हमने उन्हें आते देखा तो हमने तुरंत उस जगह पहुंचकर लुटेरों को दुकान में घुसने से रोक दिया। दुकान के बाहर लगे एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में दिखाई दे रहा है कि लुटेरे एक डार्क कलर की एसयूवी में आए थे और लूट में असफल रहने पर उसी कार से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों को पकड़ने का प्रयास कर रही है।

Owners of Ashok Jewellers in Mississauga sent me this surveillance footage — three people using swords to fend off a daylight robbery attempt on Wednesday. @globalnewsto pic.twitter.com/UjDb1kn2w7

हालांकि पुलिस ने जनता और अन्य दुकानदारों से अपील की है कि वह आगे से हथियारबंद लुटेरों से भिड़ने से पहले चौकन्ने रहे, ताकि इसका उन्हें नकुसान ना उठाना पड़े। पुलिस का कहना है कि प्रॉपर्टी किसी इंसान की जान के बराबर नहीं हो सकती। दुकान मालिकों का कहना है कि ये किस्मत की बात है कि घटना के वक्त उनके पास तलवारें मौजूद थीं, जो कि उन्हें उनके एक दोस्त ने गिफ्ट में दी थी। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो पर खूब कमेंट कर रहे हैं और मजेदार कमेंट कर रहे हैं।

The robbers think the owners have run off….nope they only went and got their swords to fight them off …..good for them https://t.co/DWA13IxObf

