केंद्र शासित प्रदेश दमन-दीव से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। जहां एक ढाई साल का बच्चा जिसका नाम जमाल है तीसरी मंजिल के खिड़की से गिरा लेकिन उसे चमत्कारी ढंग से बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि खिड़की से बाहर देखते समय लड़का गलती से बाहर गिर गया। लेकिन नीचे खड़े लोगों ने उसे बचा लिया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

चमत्कारी रुप से बच्चे को सुरक्षित बचाया गया: बताया जा रहा है कि जैसे ही जमाल तीसरी मंजिल से गिरा तो उसने दूसरी मंजिल की ग्रिल को पकड़ लिया। बच्चे ने ग्रिल को कुछ समय के लिए जोर से पकड़े रखा और फिर डर से रोने लगा। रोने कि अवाज सुन राहगीरों की नजर बच्चे पर पड़ी। बच्चे को कैच करने के लिए सड़क से गुजरने वाले लोग वहां जमा हो गए। लोगों ने बच्चें को कैच कर उसकी जिंदगी को बचा लिया। यह घटना पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। सीसीटीवी वीडियो में यह स्पष्ट रुप से दिखाई दे रहा है कि जो व्यक्ति जमाल को पकड़ा, वह संतुलन खो बैठा और जोर के झटके के कारण वह जमीन पर गिर जाता है। लेकिन वह जमाल को बचा लेता है।

#WATCH Daman and Diu: A 2-year-old boy who fell from 3rd floor of a building was saved by locals, yesterday, in Daman. No injuries were reported. pic.twitter.com/bGKyVgNhyM

— ANI (@ANI) December 3, 2019