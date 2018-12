सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक गर्भवती महिला अपने डॉक्टर के साथ डांस करती दिख रही है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो डिलीवरी से कुछ मिनट पहले का है। वायरल वीडियो में यह दिख रहा है कि महिला अस्पताल के कपड़ों में डॉक्टर के साथ कई गानों पर थिरक रही है। इसके बाद महिला की सिजेरियन डिलीवरी हुई। टि्वटर यूजर हर्ष गोयनका ने इस वीडियो को शेयर किया, जिसके उपर काफी सारे लोगों ने प्रतिक्रिया दी। गोयनका ने कहा कि यह वीडियो पंजाब के लुधियाना का है।

वीडियो वायरल होने के बाद फुटेज में दिख रही महिला सामने आयी और उसने इसके पीछे की कहानी बताई। महिला ने कहा, “वह एक कोरियोग्राफर है और गर्भावस्था के दौरान डांस करती रही है। इस डांस के पीछे कोई विशेष वजह नहीं है। यह मेरी दूसरी प्रेगनेंसी थी। पहली बार भी मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई थी। पिछली स्थिति को देखते हुए बार भी सिजेरियन डिलीवरी की तैयारी की गई। प्रेगनेंसी के दौरान उचित देखरेख में डांस करना बेहतर होता है। इससे शरीर स्वस्थ भी रहता है और खुशी भी मिलती है।”

Thanks for sharing this @hvgoenka sir. People who are doubting my doctor’s intentions let me clear it was my second pregnancy and my first one also c-sec with the history of breech baby. So after completing my 9 months n few days we planned for c-sec. — Sangeeta sharma (@sangeeta_onish) December 28, 2018

And yes people should not follow this blindly it was easy for me as I m a choreographer n hv danced throughout my pregnancy. But certainly dance is best excercise during in pregnancy to stay happy n Fit if done in proper supervision — Sangeeta sharma (@sangeeta_onish) December 28, 2018

सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इस वीडियो को देखने के बाद तरह-तरह की प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर निधि जैन ने कहा, “मैंने वर्ष 2018 में जो कुछ भी देखा है, उसमें यह सबसे बढि़या है। दिल काे छू लेने वाले इस तरह का वीडियो शेयर करने के लिए धन्यवाद।”

my reactions through out the video….

Bt yeah this is d best thing I am seeing in 2018 ……txs for sharing such heartwarming video — Nidhi Jain (@JainNidhi_) December 28, 2018



कई सारे लोगों ने यह भी कहा कि डिलीवरी से पहले रिलैक्स होने का यह बेहतर तरीका है। एक यूजर ने लिखा, “यह वीडिया काफी खूबसूरत और आनंददायक है। उन्होंने डांस करने का जो समय चुना, वह बहुत की अच्छा था।”

It is so beautiful and pleasant to watch. What a nice moment they have chosen to make their dance moves and the energy and warmth they displayed. Hats off. https://t.co/AFQUFTKv4w — ganram (@ganesan312) December 28, 2018

