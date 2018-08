एक लड़की ने हाथों से किया कुछ ऐसा कि सोशल मीडिया में होने लगा वायरल

सोशल मीडिया पर एक लड़की का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में यह लड़की हाथ की सफाई दिखाती नजर आ रही है। एक बार तो लड़की की यह कलाबाजी देख कर आप भी चौंक जाएंगे। सोशल मीडिया पर इस लड़की की कलाबाजी ने लोगों का भरपूर ध्यान खींचा है। अब तक कई लोगों ने उसके इस वीडियो को देखा है। इस वीडियो को बीते 22 अगस्त को ट्विटर पर Chidera नाम के एक यूजर ने पोस्ट किया है।

वीडियो में आप देख सकते हैं लड़की अपने एक हाथ की ऊंगलियों को दूसरे हाथ की ऊंगलियों में फंसा कर एक झटके में एक हाथ को मुट्ठी में तब्दील कर देती है। कई लोग इस वीडियो को देख कर हैरान हैं और कई लोग तो ऐसा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लोगों में इस स्टंट को आजमाने की होड़ लगी हुई है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर लोगों में जुनून सवार हो गया है।

Let’s see how far this goespic.twitter.com/0bNq4QY0qc

