‘बाज’ के पंजे में लटक फंक्शन में पहुंचा नवविवाहित जोड़ा, शायद ही देखी हो ऐसी एंट्री

आपने अब तक कई शादियां और पार्टियां देखी होंगी। लेकिन सोशल मीडिया पर इस वक्त एक फंक्शन का जो वीडियो वायरल हुआ है उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। इस शनदार फंक्शन में नवविवाहित जोड़ा बाज के पंजों में लटक कर मंडप तक पहुंचते हैं। बाज के पंजों में लटके इस जोड़े का वीडियो हैरान करने वाला है। फंक्शन में आए मेहमान इस जोड़े के स्टेज पर आने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक कई फीट की ऊंचाई पर बांज के पंजे में लटका यह जोड़ा पार्टी में शानदार एंट्री मारता है। इस एंट्री को देख कर मेहमानों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वीडियो में नजर आ रहा है कि एक क्रेन के सहारे यह लोग एक आर्टिफिशयल बाज के पंजों में लटके हुए हैं। धीरे-धीरे हवा में लहराते हुए वो जमीन पर उतरते हैं।

जानकारी के मुताबिक यह वीडियो इस नवविवाहित जोड़े की रिसेप्शन पार्टी का है। रिसेप्शन की पार्टी में दूल्हा-दुल्हन की एंट्री को लेकर खास व्यवस्था की गई थी। मेहमान काफी देर से दूल्हा-दुल्हन का वहां इंतजार कर रहे थे। तभी क्रेन के सहारे एक आर्टिफिशियल बांज के पंजे में खड़े होकर दूल्हा-दुल्हन फंक्शन में आए मेहमानों के बीच पहुंचते हैं। हालांकि यह बेहद खतरनाक भी था, क्योंकि ऐसा करते वक्त जरा सी चूक बड़े हादसे की वजह बन सकती थी। जिस वक्त हवा में लहराते हुए इस जोड़े ने पार्टी में एंट्री ली उस वक्त वहां ‘बहारो फूल बरसाओ’ गाना चल रहा था। बहरहाल इस जोड़े के जमीन पर उतरने के बाद वहां मौजूद मेहमान उनका शानदार स्वागत करते हैं।

It’s a bird, it’s a plane, it’s the groom and bride.

Indian weddings are getting out of hand. pic.twitter.com/AEWlxw54xD

