केंद्र सरकार ने गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री उज्जवला योजना चलाई है। इस योजना के तहत अब तक कई जरूरतमंद लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। उज्जवला योजना से लाभान्वित एक महिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दिलचस्प बातचीत का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महिला से पूछते हैं कि – कनेक्शन मिलने के बाद आप वो कौन सी चीज ऐसी ज्यादा बनाती हैं जो आपके बच्चों को खाना अच्छा लगता है? पीएम ने महिला से सवाल किया कि कौन सी चीज सबसे प्यारी है आपके बच्चों को?

इस महिला ने इसपर प्रधानमंत्री को जवाब देते हुए कहा कि मैंने एलपीजी का नया कनेक्शन लिया है और मैं अपने बच्चों को लिए मैगी बनाती हूं, जो उन्हें काफी पसंद है। महिला के इस जवाब को सुनकर पीएम मुस्कुराने लगे, पीएम ने मुस्कुराने हुए और थोड़ा हैरत भरे अंदाज में कहा, मैगी बनाती हो? इसके बाद पीएम फिर मुस्कुराने लगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा में उज्जवला योजना के लाभुकों से बातचीत कर रहे थे, इसी दौरान यह वाकया हुआ। ओडिशा के मयूरभंज की रहने वाली इस महिला ने पीएम को बतलाया कि वो एलपीजी गैस पर मैगी बनाती हैं।

#WATCH: PM Modi’s reaction when a #UjjwalaYojana beneficiary from Odisha’s Mayurbhanj says she makes Maggi for her children using her new LPG connection. pic.twitter.com/AkMaxLSTkO

— ANI (@ANI) May 28, 2018