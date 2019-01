राफेल विमान सौदे में विवादों के शोर के बीच हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) की खराब हालत का भी मामला तूल पकड़ चुका है। बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता आए दिन न्यूज़ डिबेट में इस मुद्दे पर भिड़ जा रहे हैं। हालांकि, सोमवार (7 जनवरी) को आज तक के एक डिबेट शो में स्थिति उस वक्त असहज हो गई जब बीजेपी के प्रवक्ता ने अंग्रेजी के एक वाक्य का गलत मतलब निकाल लिया और अर्थ का अनर्थ हो गया। डिबेट में बैठे कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपना सिर पीट लिया तो वहीं एंकर ने भी चुप्पी साध ली। यह अंग्रेजी का वाक्य था ‘कैश इन हैंड’। हालांकि, बीजेपी प्रवक्ता लगातार अपनी बातें दोहराये ही जा रहे थे।

आज तक पर एचएल की हालत पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा और बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन बहस कर रहे थे। शाहनवाज हुसैन एचएएल की हालत में सुधार का दावा किया। लेकिन, इस दौरान एंकर ने उन्हें टोका और एचएएल के सीएमडी आर. माधवन के उस एक बयान का हवाला देते हुए सवाल पूछा जिसमें उन्होंने सैलरी नहीं होने की सूरत में एक हजार करोड़ रुपये के कर्ज लेने की बात कही थी। एंकर ने माधवन के अंग्रेज वाले बयान का जिक्र करते हुए कहा, “एचएएल के सीएमडी आर माधवन ने कहा था कि Our cash in hand is negative.” इस वाक्य के खत्म होते ही शाहनवाज हुसैन ने टोका और कहा, “अरे साहब ‘कैश इन हैंड’ क्यों होना चाहिए। हम कैशलेस वाले लोग हैं।” इस पर एंकर ने उन्हें करेक्ट करने की कोशिश भी की। लेकिन, उन्होंने यह भी कहा कि वह भी अंग्रेजी समझते हैं।

एंकर ने आखिर में उन्हें बताया कि ‘कैश इन हैंड’ का यहां मतलब तनख्वाह देने से जुड़ा है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App