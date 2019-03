भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान में की गई एअर स्ट्राइक पर जहां सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं विपक्षी पार्टियां सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही हैं। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान भी इसी मुद्दे पर जब एंकर ने केन्द्रीय रेलमंत्री पीयूष गोयल से सवाल किया तो पीयूष गोयल थोड़ा नाराज हो गए और उन्होंने वायुसेना की एअर स्ट्राइक पर संदेह करने का आरोप लगाते हुए एंकर को ही बाते सुना दी। जिस पर एंकर बिफर गए और उन्होंने पीयूष गोयल को कहा कि ‘हमें आपसे राष्ट्रवाद सीखने की जरुरत नहीं है।’ बता दें कि यह पूरी घटना इंडिया टुडे ग्रुप के एक कार्यक्रम में घटी। कार्यक्रम के दौरान एंकर, रेलमंत्री पीयूष गोयल से सवाल-जवाब कर रहे थे। इसी दौरान एंकर ने पूछा कि भारतीय वायुसेना की एअर स्ट्राइक को लेकर दो नैरेटिव हैं।

एक, जिसमें कहा जा रहा है कि वायुसेना ने आतंकी ठिकानों पर सटीक निशाने लगाए और वहां बड़ी संख्या में मौजूद आतंकी मारे गए। वहीं दूसरा नैरेटिव ये है कि इंटरनेशनल मीडिया का कहना है कि एअर स्ट्राइक में सिर्फ एक व्यक्ति घायल हुआ है और वायुसेना ने जंगल में बम बरसाए हैं। वायुसेना ने भी अभी तक मारे गए आतंकियों के संबंध में कोई पुष्टि नहीं की है। ऐसे में सरकार पर दबाव है कि वह इंटरनेशनल मीडिया, विपक्ष और जनता को कैसे समझाए? इस सवाल पर पीयूष गोयल ने कहा कि क्या आप एअर स्ट्राइक से संतुष्ट हैं? आप सुरक्षाबलों के मनोबल को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की थ्योरी को यहां फिट करने की कोशिश कर रहे हैं।

Journos should note down this rule of #NewIndia

Even a valid question to a senior mantri – put forward in a respectful manner – will be responded with personal barbs / name calling / ridicule etc.

Wonder how @rahulkanwal kept his cool#respect

Full Vid- https://t.co/sYZZXB6W8V pic.twitter.com/zkKO0hzntg

— Akash Banerjee (@akashbanerjee) March 4, 2019