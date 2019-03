सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई वीडिया वायरल होती रहती है। डांस से लेकर कॉमेडी तक वीडियो सोशल मीडिया पर हाथों हाथ ली जाती है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक स्कूल स्टूडेंट का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का अपने टीचर्स के लिए डांस करता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को 3 लाख से ज्यादा बार देखा गया है। सोशल मीडिया पर अपलोड होने के कुछ ही देर बाद इस यह वीडियो वायरल हो गया है।

इस वीडियो में फेयरवेल से पहले टीचर्स को समर्पित डांस कर रहा है। शाहरूख खान की फिल्म रब ने बना दी जोड़ी का गाना तुझमें रब दिखता है पर डांस करते नजर आ रहे इस लड़के को इसेक टीचर्स का भी खूब समर्थन मिल रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लड़का स्कूल यूनिफॉर्म में डांस करते नजर आ रहा है। अकेले नाच रहे इस लड़के को जब कोई डांस पार्टनर नहीं मिलता है तो उसकी एक टीचर उसका साथ देती हैं और उसके साथ डांस करती हैं।

Via Whatsapp. God knows frm where in India, but apparently a 12th standard student dancing at his class’s farewell and saluting his school teachers. Lovely moment when a teacher joins in the dance. Took away all my stress of the day! pic.twitter.com/ewogwLr3Uj

— Sonal Kalra (@sonalkalra) March 7, 2019