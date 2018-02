VIDEO: देखिए क्या हुआ जब प्रिया प्रकाश के अंदाज में इस सुपरस्टार ने बेटे को मारी ‘गोली’

दक्षिण की फिल्मों के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने बेटे को प्रिया प्रकाश वॉरियर के अंदाज में गोली मारने का इशारा करते हुए दिखाई देते हैं। करीब 12 सेकेंड का वीडियो प्रिया प्रकाश के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है। इस वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है- ”अल्लू अर्जुन और उनका बेटा ओरु आदार लव टीजर की नकल उतारते हुए।” कैप्शन में अल्लू अर्जुन को टैग किया गया है और उनके नाम और फिल्म के नाम को हैशटैग किया गया है। वीडियो में एक कमरे में अल्लू अर्जुन अपने बेटे के साथ दिखाई दे रहे होते हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में म्यूजिक भी सुनाई देता है। अल्लू अर्जुन का बेटा बेड के एक सिरहाने पर बैठ जाता है और फिर अल्लू अर्जुन ओरू आदार लव फिल्म के टीजर में प्रिया प्रकाश की तरह गोली चलाने के इशारे की नकल करते हैं। अल्लू अर्जुन जैसे ही अपनी उंगलियों से गोली चलाने का इशारा करते हैं उनका बेटा बेड के गद्दे पर गिरने की एक्टिंग करता हैं, ऐसा करने पर कलाकार पिता और बेटे दोनों ही काफी खुश नजर आते हैं।

इस वीडियो पर लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं। अनिरुद्ध ने लिखा- ”हमेशा की तरह अल्लू अर्जुन अपने बेटे के साथ स्टाइल में हैं। हमारा अगला स्टाइलिश स्टार अल्लू आर्यन। जैसा पिता वैसा ही बेटा। हमेशा आपका फैन हूं सर।” शाकिब ने अपने कमेंट में अल्लू अर्जुन को दक्षिण का सलमान खान बताया। मनी रयाला ने कहा- ”सुपर वीडियो, मैं अल्लू अर्जुन का बड़ा फैन हूं, इसलिए मैं पूरी तरह से खुश हूं, धन्यवाद प्रिया।” दिलीप जैन सोलंकी ने एक हंसती हुई बच्ची की तस्वीर पोस्ट की।

बता दें कि पिछले दिनों मलयालम फिल्म ‘ओरु आदार लव’ से फिल्मों में कदम रखने जा रहीं प्रिया प्रकाश वॉरियर का एक 26 सेकेंड की वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया था। वीडियो में प्रिया प्रकाश के आंख मारने की भाव भंगिमा को लोगों ने खासा पसंद किया था, इसके बाद उनकी फिल्म का एक टीजर आया था, जिसमें वह हाथों की उंगलियों से गोली चलाने का इशारा करते हुए दिखती हैं, वह वीडियो भी वायरल हो गया था।

Always in style @alluarjun along with son. Our next stylish star Allu Aryan. As Dad as Son. Always your fan sir….

— Anirudh (@Anirudh_367) February 24, 2018