भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी शिखर धवन और हार्दिक पंड्या रविवार को सोशल मीडिया पर छाए रहे। कारण- दोनों की डांस और मस्ती से भरा एक वीडियो था। धाकड़ सलामी बल्लेबाज धवन के साथ इसमें हरफनमौला खिलाड़ी पंड्या वॉशरूम में नजर आए। अंग्रेजी गानों की बीट्स पर वे दोनों जमकर नाच रहे थे। दोनों की इस मस्ती के साथ किसी साथी ने उनका वीडियो बना लिया, जो टि्वटर से लेकर इंस्टाग्राम पर खूब वायरल हो रहा है।

पंड्या और धवन के चाहने वालों ने इस वीडियो की तारीफ कर तारीफ की। कहा कि आप दोनों की जोरदार मस्ती देखकर मजा आ गया। पंड्या ने इसी को लेकर एक ट्वीट किया। उन्होंने इसमें वह वीडियो क्लिप पोस्ट की, जिसमें वह धवन के साथ वॉशरूम में मस्ती कर रहे थे। दोनों ही क्रिकेटर्स शीशे में खुद को देखते हुए खुलकर नाच रहे थे। पंड्या ने इस क्लिप के साथ लिखा, “मैं और जट्टा एक्शन में। हमें गाना गाना और नाचना बेहद पसंद है।”

31 सेकेंड की क्लिप में बैकग्राउंड में अंग्रेजी गाना बज रहा था। वे दोनों उन्हीं धुनों पर अपनी कमर मटका रहे थे। शीशे में पंड्या के डांस स्टेप्स को देख धवन भी बराबरी से उनका साथ दे रहे थे। देखें कैसे की इन दोनों क्रिकेट स्टार्स ने वॉशरूम में मस्ती-

Me & jatta caught in action. We love dancing & singing.@SDhawan25 pic.twitter.com/P4vqsuxUVh

— hardik pandya (@hardikpandya7) July 1, 2018