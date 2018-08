Video: इंडिया ने पाक को चटाई धूल तो ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाने लगा रूसी सैनिक

भारत और रूस के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय मंच पर ऐसे कई मौके आए हैं जब दोनों देशों ने अपनी मित्रता का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। अब एक बार फिर रूस और भारत की दोस्ती का नमूना देखने को मिला है। भारत-रूस की यह दोस्ती शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गनाइजेशन के शांति मिशन 2018 के तहत चल रहे मैत्री मैच के दौरान देखने को मिली है। इस मैच का आयोजन रूस के ही चेबरकुल में किया जा रहा है। इसमें भारत, रूस और पाकिस्तान सहित कई अन्य देशों ने हिस्सा लिया है। मैत्री मुकाबले के एक मैच में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने हुईं। भारत ने इस मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। इसके बाद वहां मौजूद रूस के कुछ सैनिक भारत की जीत पर जश्न मनाते नजर आए।

भारत की जीत पर रूसी सैनिकों के जश्न मनाने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो में एक रूसी सैनिक भारत माता की जय के नारे लगाता नजर आ रहा है। उसके आसपास कुछ भारतीय सैनिक भी नजर आ रहे हैं।

SCO Peace Mission 2018 – During sports Competition, bonhomie was seen between Indian and Russian troops.

Both sides cheered for each other during the competition. @RusEmbIndia @HQ_IDS_India @IndianDiplomacy @adgpi @WIONews @ANI @PTI_News @RT_com @SputnikInt @tassagency_en pic.twitter.com/kjF7g4ZxKI

