वीडियो: बिहार में गांधी का नाम ‘मोहनलाल’ बोल गए पीएम नरेंद्र मोदी, भड़के लोग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार (10 अप्रैल) को मोतिहारी में थे। यहां उन्‍होंने चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह के समापन अवसर पर ‘सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह’ कार्यक्रम में शिरकत की। अपने भाषण की शुरआत उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी भाषा में करते हुए इस क्षेत्र को नमन किया। इसके बाद पीएम मोदी की जुबान जरा फिसल गई और वह महात्‍मा गांधी का गलत नाम ले बैठे। उन्‍होंने कहा, ”बिहार ने मोहनलाल करमचंद गांधीजी को महात्‍मा बना दिया, बापू बना दिया था।” गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था।

पीएम मोदी की इस गलती का वीडियो कांग्रेस नेता गौरव पंधी ने ट्वीट किया। उन्‍होंने कहा, ”राष्‍ट्रपिता का नाम न जानने वाले वह (मोदी) पहले प्रधानमंत्री हैं! या उन्‍होंने जानबूझकर ऐसा किया? यहां तक कि 5 साल का बच्‍चा भी जानता है कि ‘मोहनदास’ करमचंद गांधी नाम था। इस पर कोई तीखी बहस नहीं होगी?” पंधी ने आरोप लगाया कि मोदी से यह गलती पहली बार नहीं हुई। वह कई बार महात्‍मा गांधी का गलत नाम ले चुके हैं। उन्‍होंने लिखा, ”या तो प्रधानमंत्री निरे दर्जे के मूर्ख हैं जो अपनी गलतियों से नहीं सीखते या फिर वह जानबूझकर ऐसा करते हैं। मीडिया भी उनके लिए शील्‍ड का काम करती है।”

In Bihar today, Modi AGAIN calls Mahatma Gandhi as 'Mohanlal' Karamchand Gandhi ..

He is the first Prime Minister to not know the name of Father of the nation! Or he does it deliberately? Even a 5 yr old kid knows it's "Mohandas" Karamchand Gandhi!

No fiery debates on this? pic.twitter.com/ozKmBSC7uV

