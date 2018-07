पाकिस्तान में एक धर्मगुरु ने हिंदुओं, ईसाइयों, सिखों और यहूदियों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने पड़ोसी मुल्क में इन अल्पसंख्यकों की तुलना मानव मल से कराई है। धर्मगुरु इसके अलावा बोले हैं कि ये लोग नर्क में जाएंगे। सलमा बीबी नाम के टि्वटर हैंडल से शनिवार (सात जुलाई) को एक ट्वीट किया गया। दावा किया गया कि खादिम हुसैन रिजवी ने कहा, “अगर काफिरों से ताल्लुक जरूरी भी है, तो बस इतना है कि जितना लैटरीन के अंदर जितना जाना मजबूरी है। लैटरीन के साथ जितना ताल्लुकबंदी की है, उतना ही ताल्लुक रखें।”

वह आगे बोले, “तूने क्या देखा हिंदुओं में? तू कहता है कि हिंदू भी जनाब। हम हम जन्नत के फैसले नहीं कर सकते। तूने नहीं करने हैं न, तो अल्ला रसूल ने फैसले फरमाने हैं। न मौलवियों ने करने हैं। लेकिन अल्लाह ने तो फैसले फरमा दिए हैं कि जन्नत में ये जाएंगे और जहन्नुम में ये जाएंगे। हिंदुओं के एजेंट न बनो।”

Khadim Hussain Rizvi compared Hindus, Christians, Sikhs & Jews of Pakistan to Feces in his hateful speech against them & said that these people r destined to go to hell.@bilalfqi @TarekFatah @Jew_Pakistani @Imamofpeace @AWGoraya @ASJBaloch @BushraGohar @PakhtunR @Shahid_Pashteen pic.twitter.com/wGE7TrrJMk

— Salma Bibi (@SalmaBibi_) July 7, 2018