VIDEO: पाकिस्तानी नेता ने ऐसे दिया मीडिया के सवालों का जवाब, छूट जाएगी हंसी

अक्सर ही जनप्रतिनिधियों को मीडिया के कड़े सवालों से रुबरु होना पड़ता है। कई बार हमारे नेता इन सवालों का जवाब देते हैं और कई बार वो इसे टाल भी जाते हैं। पाकिस्तान में एक नेता ने बड़ी ही दिलचस्प अंदाज में मीडिया के सवालों का जवाब दिया। मीडिया के सवालों और पाकिस्तानी मीनिस्टर के जवाब का यह वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी भी हंसी छूट जाएगी। हालांकि यह वीडियो पुराना है लेकिन सोशल मीडिया पर इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है।

दरअसल इस वीडियो में नजर आ रहे हैं बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री नवाब असलम खान रैसानी। पूर्व सीएम किसी बैठक से निकल कर बाहर आ रहे हैं और यहां मीडिया उनका बेसब्री से इंतजार कर रही है। नवाब असलम खान रैसानी मीडिया को देखते ही सीधे उनके पास चले जाते हैं और हाथों में माइक लेकर मीडिया वाले भी लपक कर सीएम के पास खड़े हो जाते हैं। अचानक पत्रकारों की तरफ से सवालों की बौछार शुरू हो जाती है।

नवाब असलम खान पत्रकारों से कहते हैं कि सभी एक-एक कर सवाल पूछें। असलम खान कहते हैं कि वो पहले सभी पत्रकारों के सवाल को सुन लेंगे और उसके बाद अपना जवाब देंगे। इसके बाद सीएम खुद एक-एक कर सभी पत्रकारों से उनके सवाल के बारे में जानकारी लेते हैं। सभी पत्रकारों के सवालों इत्मिनान से सुनने के बाद सीएम कहते हैं ‘नो कॉमेन्टस।’ इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हाथों में माइक पकड़े पत्रकारों की हंसी छूट जाती है।

How to face tough questions from #journalists pic.twitter.com/D1HnC2pt0M

— Farid Qureshi (@faridque) October 15, 2018