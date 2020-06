सोशल मीडिया में एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। ये फुटेज सोशल मीडिया में लोगों के आक्रोश का कारण बना हुआ है। लोग वीडियो पर गुस्सा जाहिर करते हुए उसे शेयर कर रहे हैं औऱ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वायरल वीडियो आंध्र प्रदेश के नल्लोर जिले का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है पूरे मामले पर पुलिस में शिकायत दर्ज हो चुकी है।

दरअसल जो सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है उसमें एक शख्स किसी महिला को बुरी तरह से पीटते हुए नजर आ रहा है। सोशल मीडिया में इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग लिख रहे हैं कि सारी घटना नल्लोर जिले के आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग के दफ्तर का है। दावा किया जा रहा है कि कार्यालय में निविदा पर काम करने वाली एक महिला कर्मी ने अपने सीनियर अधिकारी भास्कर को मास्क लगाने के लिए कहा था।

महिला कर्मी की इस बात पर भास्कर इतने भड़क गए कि वह हिंसक हो गए। वीडियो में दिख रहा है कि वह सीधे महिला के पास जाते हैं और बाल पकड़कर कुर्सी ने नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद वह उसपर बुरी तरह टूट पड़ते हैं। वीडियो में वह किसी ठोस चीज से प्रहार करते हुए भी दिख रहे हैं।

कार्यालय के दूसरे कर्मचारी इस दौरान हिंसक रूप ले चुके अधिकारी को समझाते हुए उसे ऐसा करने से रोकते भी दिखे। काफी मशक्कत के बाद किसी तरह से महिला कर्मी को बचाया गया। बताया जा रहा है कि जिस महिलाकर्मी को पीटा गया है वह विकलांग है। सोशल मीडिया में जो बातें बताईं जा रही हैं उसके अनुसार इस पूरे प्रकरण पर पुलिस कम्प्लेंट दर्ज हो चुकी है।

Shocking CCTV Footage: Only because she asked him to wear mask, Andhra Pradesh tourism dept deputy manager Bhaskar beats up a lady contract worker with an iron rod. Incident is of Nellore district. Woman is also differently abled. Complaint filed. pic.twitter.com/YOhOcwsZQI

— Pinky Rajpurohit (ABP News) (@Madrassan_Pinky) June 30, 2020