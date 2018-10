भारत देश अपनी विविधता में एकता के लिये मशहूर है और इसका उदाहरण अक्सर त्योहारों के समय में देखने को मिल जाता है। ऐसे ही एक उदाहरण में एक पादरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर शख्स ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसे लोग खासा पसंद कर रहे हैं। इस वीडियों में एक स्कूल के शिक्षक क्रिस्पिनो डिसूजा गुजरात का लोक नृत्य गरबा करते नज़र आ रहे हैं।

यह वीडियो ट्विटर पर सुरेंद्र शेट्टी ने शेयर किया है। इस वायरल क्लिप में माटुंगा के डॉन बोस्को स्कूल के शिक्षक क्रिस्पिनो डिसूजा एक डांस ग्रुप के साथ नाच रहे हैं। यह डांस ग्रुप ‘डांडिया धमाका’ का है। बहुत से लोगों ने पादरी की सराहना की है। उनके डांस के साथ-साथ लोग इस बात की भी सराहना कर रहे हैं कि कैसे पादरी हिंदू त्योहारों में शामिल हुए हैं।

Don Bosco, priest delights with graceful garba moves, Fr.Crispino D’souza, rector at All Faith, Inter – regards harmony. pic.twitter.com/r3LZOi8VQ7

— surendra shetty (@sursmi) October 16, 2018