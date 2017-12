भीड़ ने खींचा भगवा गमछा, कमल निशान वाले झंडे और उछाली टोपी, वायरल हुआ वीडियो

सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है। 45 सेकेंड के इस वीडियो को गुजरात का बताया जा रहा है। हालांकि सिर्फ वीडियो देख इस बात की पुष्टि नहीं हो रही है कि ये गुजरात का मामला है। लोग वीडियो को शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि देखिए कैसे गुजरात में जनता ने बीजेपी वालों को जोरदार सबक सिखाया है। कुछ लोग वीडियो को शेयर करते हुए ये भी लिख रहे हैं कि गुजरात की जनता ने बीजेपी वालों की पगड़ी उछाल दी है। वीडियो में दिख रहा है कि किसी तंग सड़क पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हैं। भीड़ के बीच से भारतीय जनता पार्टी के झंडे लिये और टोपी पहने बाइक से कुछ लोग गुजर रहे हैं। बाइक से जा रहे ये लोग बीजेपी के कार्यकर्ता लग रहे हैं। बाइक जब भीड़ के बीच से निकल रही है तभी किनारे खड़े कुछ लोग बाइक से जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं की टोपियां और गमछे खींच रहे हैं। कुछ लोग तो उनके हाथों से कमल के फूल का चिन्ह भी छीन रहे हैं। इसमें से बहुत से लोग बाइक से जा रहे इन भाजपा कार्यकर्ताओं से कुछ कह भी रहे हैं। बाइक से जा रहे इन लोगों का रास्ता रोकने की कोशिश भी की जा रही है।

How people in Gujarat are heckling the BJP workers. For y'all to see! pic.twitter.com/BfOnzKiqDL — Gaurav Pandhi (@GauravPandhi) December 8, 2017

वीडियो में दिख रहा है कि अपने साथ भीड़ द्वारा बदसलूकी होते देख बीजेपी के कार्यकर्ता बिना विरोध के वहां से चुपचाप निकल रहे हैं। इस वीडियो पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि बीजेपी के लोगों के साथ जो हुआ है वो तो बस एक शुरुआत है। वहीं बहुत से लोग ये भी लिख रहे हैं कि गुजरात में इस तरह से जनता के मूड को देख कर लग रहा है कि गुजरात देश का सबसे पहला बीजेपी मुक्त राज्य बनने वाला है।

Just the start.

We will see this outburst against BJP all over India soon as the oppressed n suppressed are unable to bear anymore this crony capitalistic Centre sticking on by EVMs n bought out certificates n kneeling media — Dharmasthapana (@jaysusri1) December 8, 2017

News in Gujarat is different n the news for Gujarat by Delhi media is different

How people in Gujarat are heckling the BJP workers. For y'all to see! pic.twitter.com/yN7yBcKyB6 — Intekhab Alam (@Bhola4U) December 8, 2017

BJP workers ki pagdi uchal di public ne — Omar (@omar_aipc) December 8, 2017

This mood of the Gujarat people shows that Gujarat will be the first state to be BJP mukth. — M O Simon (@mosimon29) December 8, 2017

Aato baas shuruwat hai — Muffirulla Sharif Razvi (@MuffirullaR) December 8, 2017

.after all it matters who has EVM !! period .The #JaleelInsaan #JaleelInsaan has it — Vineet Choudhary (@02vineet) December 8, 2017

इसी सम्मान के लायक हैं यह लोग — Jaskaran Kahlon (@kahlonjaskaran) December 8, 2017

Serves them right! — Gazala Sayyed (@sayyed_gazala) December 8, 2017

इस वीडियो को लोग गुजरात का बता कर सोशल मीडिया में शेयर कर रहे हैं लेकिन जनसत्ता.कॉम इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि ये कहां का मामला है। इसकी प्रमाणिकता की भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App