VIDEO: अब ‘बरसाती नाले’ से मोदी सरकार को गिराएगा पाकिस्तान, जमकर उड़ रहा मजाक

सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो किसी पाकिस्तानी पत्रकार का बताया जा रहा है। इस वीडियो पर पाकिस्तान का जमकर मजाक उड़ रहा है। वीडियो में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार का नाम तो सामने नहीं आया है लेकिन वो जिस तरह से रिपोर्टिंग कर रहा है और जैसी बातें बोल रहा है उससे ट्विटर यूजर्स पाकिस्तान को जमकर ट्रोल कर रहे हैं।

वीडियो में दिख रहा है कि शख्स किसी पहाड़ी नाले के किनारे खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहा है। अपनी रिपोर्टिंग में वह बता रहा है कि पाकिस्तान का ये बरसाती नाला भारत को सबक सिखाएगा। ये रिपोर्टर यह भी कह रहा है कि शाहीन, गजनवी जैसी मिसाइलों से इतर भी पाकिस्तान के पास एक ऐसा हथियार है जो भारत को तबाह कर देगा। वह है यह बरसाती नाला।

वायरल वीडियो में रिपोर्टर बता रहा है कि किस तरह भारत के पानी छोड़ने के कारण पाकिस्तान में बाढ़ आ गई और यहां के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसके आगे रिपोर्टर कहता है कि अब पाकिस्तान भी भारत में तबाही लाने का इंतजाम कर चुका है। नाले के किनारे खड़े होकर रिपोर्टिंग करने के दौरान ही नाले में पानी आ जाता है। तेजी से आते पानी को देख रिपोर्टर कहता है कि, “ये बरसाती नाला जो जोश में आ रहा है भारत को तबाह करने के लिए। ये बहुत बड़ा बरसाती नाला जो सीधा इंडिया में जा कर तबाही मचाएगा क्योंकि मोदी की हुकूमत को सबक सिखाने के लिए हमारा ये बरसाती नाला ही काफी है।”

रिपोर्टर आगे कहता है कि ये बरसाती नाला सीधे इंडिया में घुसेगा और मोदी हुकूमत को गिरा देगा। इस वीडियो को तमाम लोग शेयर कर रहे हैं और पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं। इस्लामिक स्कॉलर तारिक फतेह ने भी इस वीडियो को शेयर किया।

Pakistan launches fierce counter attack against India deploying its deadly ‘barsati nallahs’. This should send shivers across New Delhi. pic.twitter.com/wL0qSbuKGn

— Tarek Fatah (@TarekFatah) August 28, 2019