VIDEO: डांसर को देख अश्लील इशारे करने लगा बुजुर्ग, लोग पूछ रहे- अब कहां गए फतवे जारी करने वाले

सोसल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक बुजुर्ग शख्स स्टेज पर डांस कर रही डांसर को अश्लील इशारे कर उसी की तरह से डांस करता नजर आ रहा है। इस वीडियो पर लोग बात-बात में फतवा जारी करने वालों के मजे ले रहे हैं। ये वीडियो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर इस वीडियो को पाकिस्तान छोड़ कनाडा में बस चुके इस्लामिक स्कॉलर और मशहूर लेखक तारिक फतेह ने भी पोस्ट किया है। तारिक फतेह इस्लाम में कट्टरपंथ और रुढ़िवादी मुल्ला-मौलानाओं की कड़ी आलोचना के लिए भी जाने जाते हैं। तारिक आए दिन पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर हो रहे गलत कामों के खिलाफ मुखर होकर अपनी बात सामने रखते रहे हैं। अब इस वीडियो को पोस्ट करते हुए तारिक फतेह ने लिखा- इन दिनों इस्लामिक पाकिस्तान में कुछ मुल्ला अश्लील हो रहे हैं।

Mullah gets Horny in Islamic Pakistan pic.twitter.com/6pu4kImlgi

तारिक फतेह के इस वीडियो को ट्वीट करते ही लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गईं। लोग लिखने लगे कि अब कहां गए बात-बात में शरियत का हवाला देने वाले। लोग लिखने लगे कि पाकिस्तान के लोग ऐसे ही कामों में व्यस्त हैं इसिलिए आज उनकी ये हालत है। बहुत से लोग डांस कर रहे शख्स के भी मजे लेने लगे। लोग लिखने लगे कि मुल्ला जी डांसर को देख तो रहे हैं लेकिन हिकारत की नजर से। वहीं कुछ ने लिखा इतना नाचने के बाद तो मुल्ला जी अस्पताल में होंगे।

he's in jannah right girl don't wake him up !

