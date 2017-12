VIDEO: असदुद्दीन ओवैसी के घर फहरा दिया भगवा, लगाए ‘भारत माता की जय’ के नारे

सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि कुछ युवक दिल्ली स्थित AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के घर के बाहर हंगामा करते हुए उनके घर पर भगवा झंडा फहरा रहे हैं। हंगामा कर रहे युवक राष्ट्र स्वाभिमान दल के हैं। इन लोगों का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि जब वह ग्रीन पहनेंगे तो पूरा हरा कर देंगे और उनके हरे रंग के आगे कोई रंग नहीं टिकेगा। ये लोग ये ओवैसी के घर पर भगवा फहरा कर दिखाना चाह रहे हैं कि ये देश शुरू से भगवा था और भगवा रहेगा। वीडियो में गौर करने वाली बात ये है कि वीआईपी जोन होने के बावजूद भी वहां ऐसा करने पर उन्हें किसी सुरक्षा कर्मी या पुलिसवाले ने नहीं रोका। ये लोग वहां नारेबाजी कर रहे हैं और मीडिया को बाइट भी दे रहे हैं।

वीडियो में दिख रहा है कि ये युवक हाथ में भगवा झंडा लेकर नारेबाजी करते हुए आते हैं और घर की बाउंड्री पर उसे गाड़ देते हैं। इसके बाद वो लोग घर के गेट पर एक पोस्टर भी लटका देते हैं जिस पर असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर बनी हुई है और उसपर लिखा हुआ है- भगवा ए हिंद। ये लोग वहां भारत माता की जय और वंदेमातरम के नारे भी लगा रहे हैं।

आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वह कह रहे थे कि हम ग्रीन पहनेंगे तो पूरा हरा कर देंगे और उनके हरे रंग के आगे कोई रंग नहीं टिकेगा। उन्होंने कहा कि केवल उनका हरा रंग ही रहेगा, ना मोदी का रंग रहेगा और ना ही कांग्रेस का रंग रहेगा।

Aap karen to kuch nahi, par hum jab green pehnenge to pura hara karenge ..insha allah… aur hamare hare rang ke aage koi rang nahi tikega, na Modi ka rang, na Congress ka, kisi ka rang nahi khali hamara rang rahega…hara, hara, hara…: Asaduddin Owaisi in Hyderabad, last night pic.twitter.com/wRhjGCu9lq

