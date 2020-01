राजधानी दिल्ली में इन दिनों जगह-जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। शाहीन बाग से मंडी हाउस और जेएनयू से जाफराबाद तक लोग सड़कों पर हैं। JNU के छात्र 5 जनवरी को यूनिवर्सिटी कैंपस में हुई हिंसा के खिलाफ सड़क पर हैं तो वहीं राजधानी के दूसरे हिस्सों में लोग नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध में दिन रात सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों से जुड़ी तमाम तस्वीरें और वीडियो मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक में चर्चा का विषय बने हुए हैं।

सोशल मीडिया में गुरुवार शाम से इन आंदलोनों से जुड़ा एक और वीडियो है जो खूब वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो को शेयर करते हुए लोग जेएनयू हिंसा और नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन करने वालों पर निशाना साध रहे हैं।

दरअसल जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें दिख रहा है कि सड़क किनारे कहीं कुछ लोग एनआरसी, एनपीआर और सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वीडियो में दिल्ली स्टूडेंट फेडरेशन का पोस्टर भी दिख रहा है। इसी पोस्टर के बराबर में बैठी है एक लड़की। लड़की सड़क किनारे बैठकर सिगरेट बनाती दिख रही है। वह सिगरेट में कोई पदार्थ भर रही है।

अब ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो शेयर करते हुए लोग जेएनयू छात्रों को ट्रोल कर रहे हैं। ट्रोल करने वाले लिख रहे हैं कि देख लो इन पढ़े-लिखे वामपंथियों को। कुछ यूजर्स ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- ‘प्रोटेस्ट के दौरान आंदोलन के लिये शक्ति (ड्रग्स) लेती आंदोलनकारी छात्रा’। वहीं कुछ लोग इस वीडियो पर उन लोगों को भी ट्रोल कर रहे हैं जो प्रदर्शनकारियों के पक्ष में खड़े हैं।

Badla mizaaz inka fookte hi grass

Grass lagey inhe facisim ka ilaaj

Jaise hi ye jhoome azadi ke nashe mein

C’mon police, laga de do char hath

pic.twitter.com/0ht8YZ3MCO

— Chirag Barjatya (@chiragbarjatyaa) January 9, 2020