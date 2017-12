योगी आदित्य नाथ के पैर छू रहे पत्रकार का वीडियो वायरल, लोग बोले- गिरा जमीर उठा रहा होगा

सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है। इस वीडियो क्लिप में एक पत्रकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के पैर छूता नजर आ रहा है। इस पत्रकार ने हाथ में समाचार एजेंसी एएनआई का माइक भी पकड़ रखा है। इस पत्रकार का नाम तो पता नहीं चल पाया है लेकिन उसके हाथ का माइक देखकर इस बात की संभावना ज्यादा है कि वह एएनआई का पत्रकार है। इस वीडियो के चलते लोग एएनआई को ट्रोल कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि ये पत्रकार अपना गिरा हुआ जमीर ढूंढ़ने की कोशिश कर रहा है। वहीं बहुत से यूजर्स तंज कसते हुए लिख रहे हैं कि ये है कर्म ही पूजा का उम्दा नमूना।

कुछ लोगों ने इस वीडियो क्लिप की पूरी लिंक ढूंढ़ निकाली। ये लिंक एनडीटीवी की एक रिपोर्ट का है। इस रिपोर्ट में योगी आदित्य नाथ पर से मुकदमे खत्म करने की बात बताई जा रही है।

इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा जा रहा है कि ये बेहद शर्मनाक है। पहले एएनआई आडवाणी न्यूज सर्विस कहलाता था, अब ये मोदी और योगी का हो गया है। वहीं बहुत से यूजर्स लिख रहे हैं कि ये पत्रकार गिरा भी तो किसके पैर के नीचे गिरा।

ज़मीर को ज़मीन पे गिरते हुए ANI के रिपोर्टर

— गैंडा स्वामी

The Godi media is serving everything except news and now become a spokespersons of only BJP — Mohd Imran Siddiqui (@I_ImranSiddiqui) December 28, 2017

एएनआई को ट्रोल करते हुए लिखा जा रहा है कि इस समाचार एजेंसी ने तो गुजरात में कांग्रेस के जीतने के आसार ही खत्म कर दिये थे। ना वो लोग मणिशंकर अय्यर का बयान लेते ना इतनी छीछालेदर होती।

This is shameful. ANI used to be called Advani News Service now replaced by Modi & Yogi https://t.co/5nzVIkugFd — Swati Chaturvedi (@bainjal) December 28, 2017

ANI waalon ne Gujarat me Congress ke Chances Aadhe Kardiye Iyer ka comment leke. & BTW it’s just wire Service. Yogi must have provided lunch to foot soldiers of @smitaprakash ma’am. ANI is neutral — Cricket Temple (@Cricket_GIF) December 28, 2017

Kuchh bhi. ANI waala sirf zameen pe chewing gum rakh raha hai taaki unki chappal pe chipak jaaye aur phir hataane mein haath aur dimaag donon kharaab hon. — Aisi Taisi Democracy (@AisiTaisiDemo) December 28, 2017

