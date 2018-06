अब इस लड़की का डांस वीडियो वायरल, लोग बता रहे ‘अंकल जी’ से ली प्रेरणा

सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश के विदिशा के प्रोफेसर संजीव श्रीवास्तव के डांस का वीडियो वायरल होने के बाद अब एक अन्य वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। यह वीडियो एक लड़की के डांस का है। इस वीडियो में एक लड़की संजीव श्रीवास्तव की ही तरह डांस करते दिखाई दे रही है। लड़की द्वारा प्रोफेसर के जैसे ही डांस स्टेप किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक विंडो में प्रोफेसर और दूसरे में लड़की डांस करते हुए दिख रहे हैं। दोनों एक जैसे स्टेप्स ही कर रहे हैं।

लड़की के डांस का वीडियो सामने आने के बाद लोग कह रहे हैं कि उसने ‘अंकल जी’ के वायरल डांस से प्रेरणा ली है। ट्विटर पर एक यूजर ने कहा, ‘यह बहुत ही क्रेजी है और अंकल जी के डांस के जुनून की तारीफ की जानी चाहिए। उन्होंने दूसरो को भी डांस करने के लिए प्रेरित किया है।’ वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि ‘अंकल जी’ ने लड़की के डांस से प्रेरणा लेकर डांस किया है। अब अंकल जी ने लड़की से प्रेरणा ली है या फिर लड़की ने अंकल जी से… इसके बारे में तो कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर दोनों के डांस का वीडियो काफी वायरल हो रहा है और लोग इसे बेहद पसंद भी कर रहे हैं।

This is crazy and must appreciate his passion that inspired others to dance like him… #DancingUncle Uncle vs girl/aap ke aa jane se viral dance/ govinda haar jayega https://t.co/9FM8pHP6Gg via @YouTube

