भारतीय माता-पिता की एक विशिष्ट पहचान है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप दुनिया में कहीं भी हों, भारतीय घर में बड़े होना दूसरों की तुलना में काफी अलग है। भारतीय माता-पिता के पास नियमों और सजावटों का अपना सेट है और पालन करने में विफल होने पर आपकी जमकर पिटाई हो सकती है! भारतीय माता-पिता अपने बच्चों से वयस्कों की तरह व्यवहार करने की उम्मीद करते हैं और फिर भी उन्हें कभी स्वतंत्र नहीं होने देते हैं और आपको जीवन भर एक बच्चे के रूप में मानते हैं। हम सब इस से गुजरे हैं।

ऐसा ही कुछ हुआ कोलंबस की मिशा मलिक के साथ हुआ। जब मिशा ने अपने देशी माता-पिता के सामने एक ड्रिंक लेने का फैसला किया। दरअसल मिशा अपने माता पिता के साथ 21वां जन्मदिन मानाने बाहर किसी रेस्टोरेंट पर आईं थी। मिशा की मां ने वेटर को बताया उनकी बेटी का बर्थडे है। मां को उम्मीद थी कि वेटर केक या मिठाई लेकर आएगा लेकिन वो एक ड्रिंक ले आया। यह टकीला का एक शॉट था! आगे जो हुआ वह किसी भी बॉलीवुड फिल्म के नाटकीय रूप से कम नहीं था। जैसे ही मिशा ने शॉट उठाया उसकी मां चिल्लाने लगी “मीशा नहीं, मीशा” मिशा ने एक ही बार में शॉट पी लिया। जिसके बाद माता पिता का रिएक्शन देखने लायक था।

It was at this moment that my parents decided they were sending me back to India pic.twitter.com/MQ64wuYESO

— Misha Malik (@MishaMalik138) March 18, 2019