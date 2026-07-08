बारिश के मौसम में गरमा-गरम समोसे खाने की तलब होना आम बात है। अगर किसी दुकान पर ताज़ा समोसे बन रहे हों तो लोग अक्सर रुककर उनका स्वाद लेना पसंद करते हैं। लेकिन जब समोसे का स्वाद किसी की जिम्मेदारी के बीच आ जाए तो मामला गंभीर हो जाता है।

सोशल मीडिया पर इस समय एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक ट्रेन का लोको पायलट खुद ट्रेन से उतरकर पास की दुकान से समोसे खरीदता हुआ दिखाई दे रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान ट्रेन पटरी पर खड़ी रहती है और यात्री उसमें सवार रहते हैं, जबकि लोको पायलट समोसे खरीदने चला जाता है।

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। कई यूजर्स ने लोको पायलट के रवैये और जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़े किए हैं।

बताया जा रहा है कि यह मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का है। दरअसल, महू और इंदौर के बीच राऊ के रंगवासा रोड के पास डेमू ट्रेन चलती है। स्थानीय लोगों का दावा है कि लोको पायलट यहां अक्सर ट्रेन रोक देता है। इसके बाद करीब 10 मिनट तक ट्रेन पटरी पर खड़ी रहती है और लोको पायलट समोसे खरीदने चला जाता है।

ट्रेन रोकी… सिर्फ 10 समोसे लेने के लिए! 😂



इंदौर में एक लोको पायलट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि समोसे खाने का मन हुआ तो उन्होंने दुकान देखकर ट्रेन रोक दी, नीचे उतरकर 10 समोसे पैक करवाए और फिर वापस ट्रेन चलाकर निकल पड़े!#viralvideo pic.twitter.com/8OQc73iJNV — Journalist Ravendra kumar (@Chhotukingoffi1) July 7, 2026

वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे ने भी मामले का संज्ञान लिया है। कहा जा रहा है कि यदि जांच में लोको पायलट दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी जांच की जाएगी कि क्या लोको पायलट ने किसी सिग्नल या अन्य रेलवे नियम का उल्लंघन किया है।

वैसे, सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं। हर बार जगह अलग होती है और वजह भी अलग होती है, लेकिन कई मामलों में इस तरह की लापरवाही देखने को मिल जाती है।

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