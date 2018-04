VIDEO: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में फाड़ दिया गया तिरंगा, रिपोर्टर से हुई हाथापाई

ब्रिटेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के दौरान भारतीय ध्वज तिरंगे का अपमान किया गया। विरोध जता रहे कुछ लोगों ने तिरंगे को उतारकर उसे फाड़ दिया था। भारतीय मूल की एक टेलीविजन रिपोर्टर ने इस बाबत तिरंगा फाड़ने वालों से कारण पूछा तो वे उनसे बदसलूकी करने लगे और उन पर चिल्लाने लगे। महिला रिपोर्टर के साथ इस दौरान वीडियो जर्नलिस्ट भी था, जिसने पूरे घटनाक्रम को कैमरे में कैद कर लिया था। महिला ने बाद में इसी मामले से जुड़ी क्लिपिंग को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया, जिसके बाद अन्य यूजर्स ने भारतीय झंडे का अपमान करने वालों की कड़ी आलोचना की है।

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार (16 अप्रैल) से यूरोप के पांच दिवसीय दौरे पर हैं। स्वीडन के बाद वह लंदन गए। यहां उनकी ब्रिटिश पीएम थेरेसा मे से 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर मुलाकात हुई थी। 19 और 20 अप्रैल को वह कॉमनवेल्थ समिट में हिस्सा लेंगे।

ताजा मामला लवीना टंडन से जुड़ा हुआ है। वह पेशे से टीवी पत्रकार हैं और इंडिया टुडे ग्रुप में काम करती हैं। वह लंदन में मोदी के कार्यक्रम के कवरेज के लिए पहुंची थीं। अचानक कुछ लोग उन्हें तिरंगे का अपमान करते दिखे। महिला रिपोर्टर ने उन लोगों के विरोध और तिरंगे के अपमान करने के पीछे की वजह जाननी चाही। वह उन लोगों से सवाल पूछ ही रही थीं कि वे उन पर भड़क उठे।

#Indianflag pulled, torn n cut into pieces. When I question the perpetrators they intimate. @sardesairajdeep @HCI_London @narendramodi pic.twitter.com/1h3OG0XRwl

— loveena tandon (@loveenatandon) April 18, 2018