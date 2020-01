सोशल मीडिया ऐप Tik Tok पिछले कुछ सालों से काफी पॉपुलर है। टिकटॉक पर लोग अपने वीडियोज बनाकर पोस्ट करते हैं जिससे दुनिया उनके छिपे टैलेंट से मुखातिब होती है। टिकटॉक ने ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल दी है। टिकटॉक की बदौलत छोटे शहरों के कई लोगों ने बड़ा नाम बना लिया है। ये लोग अपनी कला से हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। टिकटॉक पर लोगों को आम माने जाने वाले इंसानों का खास टैलेंट देख कई बार हैरानी होती है। ऐसा ही कुछ हुआ है बॉलीवुड सुपरस्टार रितिक रोशन के साथ।

बॉलीवुड में ग्रीक गॉड के नाम से मशहूर रितिक रोशन के डांसिंग स्किल का पूरा देश दीवाना है। रितिक जैसे परफेक्ट और स्मूद डांस मूव्स बॉलीवुड में शायद ही किसी और के बस की बात हो। लेकिन रितिक किसी और के ही डांस मूव्स देख कर हैरत में पड़ गए हैं। हाल ही में रितिक रोशन ने एक टिक टॉक यूजर का डांस वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से रीट्वीट किया है।

वीडियो में एक लड़का घर की छत पर रितिक के ही गाने पर जबरदस्त एयर वॉक करता नजर आ रहा है। 2 मिनट 20 सेकंड का इस डांस वीडियो में कई गानों पर वह टिकटॉक यूजर गजब के डांस मूव्स दिखा रहा है। रितिक इस डांस वीडियो से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ट्विटर पर इस वीडियो को रीट्वीट करते हुए लिखा, “अब तक की सबसे स्मूद एयरवॉक जो मैंने देखी है। कौन है ये आदमी?”

Smoothest airwalker I have seen. Who is this man ? https://t.co/HojQdJowMD

रितिक के ट्वीट पर प्रणव महाजन नाम के पुलिस अधिकारी ने जवाब देते हुए बताया कि ये शख्स एक “babajackson2020” नाम का टिकटॉक यूजर है। इसे आपके साथ सहयोग और मार्गदर्शन की जरूरत है।

Dear @iHrithik , he is on TikTok by the name “babajackson2020”.

This is perhaps for the first time i have found some worthwhile on #TikTok which can actually change someone’s life.

Thanks for your concern. He needs your support, guidance & mentoring.

— Pranav Mahajan (@pranavmahajan) January 13, 2020