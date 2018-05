झारखंड के एक हिंदूवादी नेता ने बयान दिया है कि वह भारत को इस्लाम मुक्त, मुसलमान मुक्त बनाना चाहते हैं। यह नेता हिंदू समाज पार्टी का कथित झारखंड अध्यक्ष है, जबकि इस पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी हैं। हिंदूवादी नेता के इस बयान का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चल रहा है, जिसे एक सोशल मीडिया यूजर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। इस वीडियो दिखाई दे रहा है कि जब पत्रकार ने सवाल ने सवाल किया कि उनकी पार्टी हिंदुओं के अधिकारों के लिए किस हद तक जाएगी। इस पर हिंदू समाज पार्टी के नेता ने कहा कि उनकी पार्टी का एक ही लक्ष्य है और वो है इस्लाम मुक्त भारत। हिंदूवादी नेता ने कहा कि अब वह बिरसा मुंडा की धरती झारखंड जो कि आदिवासी भाइयों की धरती है, सनातन धर्म को मानने वालों की धरती है, इसे इस्लाम मुक्त बनाने पर काम कर रहे हैं।

हिंदूवादी नेता ने कहा कि वह चाहते हैं कि हर हिंदू अपने घर में तलवार रखे। जब पत्रकार ने इसका कारण जानना चाहा तो कथित हिंदूवादी नेता ने कहा कि अगर आज हम अपने घर में तलवार नहीं रखेंगे तो यह मुसलमान हमारे घरों में घुस सकते हैं, हमारी बहु-बेटियों को छेड़ सकते हैं। जब पत्रकार ने सवाल किया कि आपका मानना है कि अब लोकतंत्र का रास्ता तलवार के जरिए होकर गुजरेगा? इसके जवाब में हिंदू समाज पार्टी के नेता ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि हमारा मानना है कि यदि हिंदू हमें समर्थन करना शुरु कर दें तो वह तलवार तो छोड़िए एके-47 और इंसास जैसी राइफलों की फैक्ट्री चलाना शुरु कर दें।

RSS’ contribution to India is, they have succeeded in creating 1000s of such mentally unstable idiots in our country.

