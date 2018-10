ट्रेन में सफर के दौरान यह बेहद जरूरी है कि किसी भी प्रकार के हादसे से बचने के लिए यात्री पूरी सावधानी बरतें। चलती ट्रेन में जरा सी चूक आपको भारी पड़ सकती है। मुंबई में एक महिला ने चलती ट्रेन में लापरवाही बरती और उसके साथ बड़ा हादसा हो गया। इस महिला की किस्मत अच्छी थी कि ट्रेन में सफर कर रहे सहयात्रियों ने उसे बचा लिया। यह महिला मुंबई की एक लोकल ट्रेन में सफर कर रही थी तब ही अचानक उसका पांव फिसल गया और वो ट्रेन से नीचे गिर गई। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि ट्रेन पूरी रफ्तार में है और यह महिला ट्रेन के पायदान पर खड़े होकर सफर कर रही है। तब ही दूसरी पटरी पर एक और ट्रेन गुजरती है।

लेकिन इस दौरान ट्रेन के पायदान पर खड़ी महिला अचानक फिसल जाती और वो चलती ट्रेन से नीचे गिर जाती है। तब ही महिला के साथ सफर कर रहे सहयात्री फुर्ती दिखाते हुए इस महिला को ट्रैक पर गिरने से पहले ही पकड़ लेते हैं। वीडियो में महिला दो ट्रेनों के बीच हवा में लटकी हुई नजर आ रही है। सहयात्री इस महिला को सही-सलामत वापस ट्रेन में खींच लेते हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाला यह वीडियो ट्रेनों के पायदान पर सफर करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी भी है।

देखें वीडियो:

बहरहाल इस घटना में महिला की जान तो बच जाती है लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब रेलवे ने इसपर एक्शन लेने की बात कही है। वायरल वीडियो को देखने के बाद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने महिला पर धारा 156 के तहत केस दर्ज किया है।

Mumbai: On the basis of a viral video, Railway Protection Force has booked a woman under section 156 of the Railway Act for travelling on the footboard of a local train coach.

— ANI (@ANI) October 4, 2018