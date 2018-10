डब्ल्यूबीसी चैंपियन डेओनटे वाइल्डर और उनके अपराजित साथी बॉक्सर टायसन फ्यूरी के बीच अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में एक दिसंबर को मुकाबला होगा। दोनों ने उस मुकाबले से पहले सोमवार (एक अक्टूबर) को लंदन में उसके प्रमोश्नल कैंपेन की शुरुआत की।

कॉन्फ्रेंस में दोनों की ग्रैंड एंट्री हुई, जिसके बाद उन दोनों को दूर-दूर बैठाया गया। प्रमोटर ने बॉक्सरों को अपनी-अपनी सीट लेने के लिए कहा, मगर ब्रिटिश प्रफोशनल बॉक्सर फ्यूरी कुछ देर तक मंच पर ही खड़े रहे। बातचीत के दौरान उन्होंने प्रतिद्वंदी को सबके सामने ललकारा।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच फ्यूरी आक्रामक अंदाज में नजर आए। उन्होंने वाइल्डर को सबके सामने चुनौती देते हुए कि वह अलबामा स्लैमर की ताकत को महसूस कर लें। फ्यूरी बोले- मैं ताकत को महसूस करना चाहता हूं। तुम फ्यूरी को महसूस करोगे और मैं ताकत को महसूस करूंगा।

Here’s a two-minute highlight video of the very eventful first press conference for Deontay Wilder v Tyson Fury. pic.twitter.com/n0lymD4zRm

— Michael Benson (@MichaelBensonn) October 1, 2018