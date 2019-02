VIDEO: बांध ढहने से सैकड़ों की जान चली गई, अब सामने आई खौफनाक फुटेज

इंटरनेट पर एक बांध के ढहने और उसके बाद मची तबाही का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। एक हफ्ते पहले ब्राजील में एक बांध ढह गया। इस हादसे में लगभग सौ से अधिक लोग मारे गए। इस बेहद ही डरावने पल को किसी ने कैमरे में कैद कर लिया था। बांध का मलबा लोगों के लिए काल बन गया और सैंकड़ों लोगों की जिदंगियां इसने लील ली।

धराशाई हुआ बांध एक माइनिंग कंपनी द्वारा संचालित किया जा रहा था। ‘द गार्डियन’ के मुताबिक अभी तक 121 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 226 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोग इस घटना के पीछे भूकंप को वजह मान रहे हैं।

Video shows moment of the rupture of the dam in #Brumadinho #Brasil #Damdoorbraak #Brazilië pic.twitter.com/C31g41MLeB

— Juan (@Juan94827382) February 1, 2019