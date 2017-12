वायरल वीडियो का दावा: कब्रिस्तान के बाहर लगाए ‘जय श्री राम’ के नारे, मुसलमानों को नहीं दफनाने दिया शव!

सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो देश की राजधानी दिल्ली का बताया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा जा रहा है कि देखिए कैसे उत्तम नगर में संघ के लोगों द्वारा साम्प्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि कब्रिस्तान में शव दफनाने आए मुसलमानों को हिंदुओं ने वहां से भगा दिया। आपको बता दें कि ये वीडियो वायरल हो रहा है और जनसत्ता.कॉम किसी भी हाल में वीडियो की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है। इस वीडियो को शेयर करते हुए दिल्ली पुलिस से कार्रवाई की मांग की जा रही है।

वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स जिसने काली जैकेट और भगवा रंग की टीशर्ट पहन रखी है वो कुछ लोगों के साथ खड़ा है। ये शख्स बोल रहा है कि, ‘हम 500 हिंदू युवाओं ने 2000 टोपी वालों को खदेड़ दिया है। इस कहते हैं एकता में दम।’ ये शख्स ये भी कह रहा है कि, ‘विकासपुरी और उत्तमनगर के विधायक दोनों एलजी के पास गए हुए हैं इन तीनों मुर्दों को गड़वाने के लिए।’ ये शख्स बता रहा है कि, ‘ये पार्क की जमीन पर कब्रिस्तान बनाया गया है।’ ये शख्स कह रहा है कि, ‘कसम है श्री राम की यहां एक मुर्दा भी नहीं गड़ने देंगे आज के बाद।’

Watch this

How Sanghi goons tried to instigate communal riots in Uttam Nagar Delhi .

They stopped people outside a cemetery and not let them to bury corpse . @DelhiPolice please take action against them .

pic.twitter.com/x8Lf1dKdpP

— Md Asif Khan (@imMAK02) December 25, 2017