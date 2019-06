VIDEO: समंदर किनारे रेत में फंस गई थी कार, बहा ले गईं लहरें

महाराष्ट्र के पालघर जिले में विरार शहर के बीच पर एक कार समंदर की लहरों में तैरती नजर आई। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, यह कार रेत में फंस गई थी, जिसे बाद में समंदर की लहरें इधर-उधर बहाती रहीं। इस दौरान 2 लोग कार को निकालने की कोशिश करते भी नजर आए, लेकिन वे सफल नहीं हो सके।

पुलिस के मुताबिक, कुछ लोगों का ग्रुप समंदर किनारे खेलने आया था। हाई टाइड के दौरान वे अपनी कार को समंदर के काफी पास ले गए, जिससे गाड़ी के पहिए रेत में फंस गए। इसके बाद काफी देर तक लहरों पर तैरती रही।

न्यूज एजेंसी की ओर से जारी किए गए वीडियो में तेज लहरों के बीच कार पानी में तैरती हुई नजर आ रही है। इस दौरान एक शख्स कार का दरवाजा खोलता है और वह उस वक्त गाड़ी के अंदर से कूदता है, जब वह पूरी तरह लहरों से घिरी हुई थी। वहीं, दूसरा शख्स मदद के लिए कार की तरफ दौड़ता हुआ नजर आता है, लेकिन लहरों से टकराने के बाद कार काफी तेजी से इधर-उधर भटकती रहती है।

