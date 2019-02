वीडियो: कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा मोदी का चमचा और चोर, टीवी शो छोड़ गए बीजेपी के संबित पात्रा

भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा न्यूज चैनल पर डिबेट अपने अंदाज में करने के लिए जाने जाते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए वह अंत तक जूझते रहते हैं और अपना पक्ष बड़ी तीव्रता से रखते हैं।कम ही ऐसा होता है जब टीवी शो में संबित पात्रा डिबेट छोड़कर चले जाए लेकिन कांग्रेस के एक नेता के सामने बहस करते वक्त संबित पात्रा ने डिबेट ही छोड़ दी।

संबित पात्रा ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए एक वीडियो शेयर किया है जिसमें संबित पात्रा किसी न्यूज चैनल पर अपन पक्ष रखने गए थे। इस दौरान उनकी बहस कांग्रेस के नेता रोहन गुप्ता से हो रही थी। रोहन गुप्ता से किए गए एक सवाल का रोहन गुप्ता ने ऐसा जवाब दिया कि वह तिलमिला गए और डिबेट शो छोड़कर चले जाने की बात करने लगे ।’संबित ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है। पुलवामा हमले के विषय पर बहस चल रही थी। कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा गया कि कौन चोर है इमरान खान या भारत के पीएम ? इस दौरान जवाब आया। दोनों चोर हैं। और नारा पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, श्री मोदी जी के खिलाफ लगातार लगता रहा। इसके विरोध में मैंने बहस को छोड़ दिया।’

Yesterday when in a #PulwamaAttack debate..the Congress Spokie was asked by the anchor “कौन चोर है-इमरान खान या भारत के PM” ..जवाब आया “दोनो चोर हैं” ..और नारा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं श्री मोदी जी के ख़िलाफ़ लगातार लगाता रहा ..

Objecting to this I left the debate

— Sambit Patra (@sambitswaraj) February 20, 2019