जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में हुए आतंकी हमले में भारतीय सेना के कर्नल और मेजर समेत 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। इस हमले की जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय सुरक्षा बलों ने बुधवार (6 मई) को हिज्बुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नायकू को ढेर कर दिया। इस पूरे मामले पर एक न्यूज डिबेट शो में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने पाकिस्तानी पैनलिस्ट तारिक पीरजादा का जमकर मजाक बनाया।

दरअसल हिंदी न्यूज चैनल आज तक के लाइव डिबेट शो में इस बात पर चर्चा हो रही थी कि दुनिया कोरोना से पस्त है और पाकिस्तान आतंक फैलाने में मस्त है। इस मुद्दे पर डिबेट में तमाम मेहमानों के साथ पैनल में बीजेपी के संबित पात्रा, रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी और पाकिस्तान से तारिक पीरजादा भी मौजूद थे।

डिबेट में तारिक पीरजादा ने भारतीय सेना और जीडी बख्शी को लेकर कुछ विवादित बयान दे डाला। पीरजादा के बयान पर पहले तो जीडी बख्शी ने लताड़ा फिर संबित पात्रा ने मोर्चा संभाल लिया। संबित पात्रा ने तारिक पीरजादा को भिखारी बताते हुए शो की एंकर से ये तक कह दिया कि ये तो पाकिस्तान में लुंगी और फटी बनियान पहनके भीख मांगता है..इसे शो में मत बुलाया करिए।

संबित यहीं नहीं रुके। उन्होंने तारिक पीरजादा पर और तीखा हमला करते हुए कहा कि ये पीर कम और जिहादी ज्यादा है। इसके पाकिस्तान में खाने को कुछ नहीं है और ये हमारे देश में आतंक फैला रहा है। डिबेट में संबित पात्रा द्वारा तारिक पीरजादा की इतनी जोरदार बेइज्जती का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।

"Nagma ko mirchi lagi" when today in a TV Debate @sambitswaraj takes classes of Pakistani Panelists 'Tariq Peerzada' -Yes He is 'Pir' kam 'jihadi' jyada .Watch

