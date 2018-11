जाने-माने एक्टर प्रकाश राज ने गुरुवार (एक नवंबर, 2018) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर निशाना साधा। सोशल मीडिया पर उन्होंने पीएम के दो पुराने वीडियो पोस्ट किए। तंज कसते हुए राज ने उन्हें सुप्रीम लीडर बताया और सवाल दागा, “आप ही बताइए कि इसमें से आपका असली चेहरा कौन सा है।”

गुरुवार (एक नवंबर) को justasking (बस पूछ रहा हूं) हैशटैग के साथ ट्वीट कर वह बोले, “प्रिय, सुप्रीम लीडर…जिस राज्य में आपकी सरकार नहीं होती है, जब वहां पर कोई मानवीय त्रासदी होती है तो आप नफरत फैलाते हैं। लेकिन जब वैसा ही कुछ आपके विधानसभा क्षेत्र (वाराणसी) में होता है, तब आप मेलोड्रामा (नाटक) करते हैं। देश के नागरिक होने के नाते हम ये जानना चाहते हैं, आपका असली चेहरा कौन सा है? या फिर आपके पास कोई तीसरा रूप भी है।” देखिए आगे क्या हुआ वीडियो में-

Dear supreme leader.. when a human tragedy happens in a state where ur party is NOT in power U invoke HATE . But when it happens in YOUR constituency you invoke MELODRAMA.. we the CITIZENS want to know . Which one of these is your true face.. OR do u have third one ..#justasking pic.twitter.com/R0ZDnvzWfe

— Prakash Raj (@prakashraaj) October 31, 2018