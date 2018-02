गाली देने वाले को एक्ट्रेस रेणुका शहाणे ने ऐसे सिखाया सबक

बॉलीवुड की जानीमानी अदाकारा रेणुका शहाणे ने सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करने वालों को करारा जवाब दिया है। महात्मां गांधी की पुण्यतिथि पर रेणुका ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट कर उन्हें श्रृद्धांजलि दी थी। रेणुका ने लिखा था “आज के दिन 70 साल पहले निहत्थे 78 वर्षीय महात्मा गांधी पर 36 वर्षीय हथियार से लेस व्यक्ति ने गोली मार दी थी। नफरत ने गांधी को मार डाला लेकिन उनकी विरासत को नहीं, भारत अभी भी महात्मा गांधी की भूमि के नाम से जाने जाने पर गर्व करता है। नफरत हार गई, आपकी याद में आपको शत्-शत् नमन् बापू।” रेणुका के इस ट्वीट पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी थीं।

ट्विटर यूजर्स की रेणुका के ट्वीट पर काफी नकारात्मक प्रतिक्रिया थी और वे उनकी खूब आलोचना कर रहे थे। वैसे तो रेणुका को इन आलोचनाओं से फर्क नहीं पड़ा लेकिन एक यूजर को उन्होंने बहुत अच्छा सबक सिखाया जो कि उन्हें गालियां और उनपर भद्दे कमेंट्स कर रहा था। रेणुका ने इस ट्विटर यूजर का नाम हर सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर शेयर किया ताकि उसे शर्म आ सके। इसके बाद उन्होंने इस यूजर की शिकायत पुलिस से की। मिड डे के अनुसार अभिनेत्री ने कहा “कहीं तो हमें स्टेंड लेना होगा और ऐसे लोगों के खिलाफ अपनी आवाज उठानी होगी। इन ट्रोलर्स का अपना चेहरा और असली पहचान नहीं होती जिसका ये लोग फायदा उठाते हैं।”

Today, 70 years ago,Mahatma Gandhi, 78, unarmed, was shot in cold blood by a 36 year old armed assassin. Hate killed Gandhi but not his legacy. India is still proud to be known as the land of the Mahatma. Hate loses! Bapu, Shath shath naman in your memory

— Renuka Shahane (@renukash) January 30, 2018