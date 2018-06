सोशल मीडिया में लोगों के निशाने पर रहने वाली अभिनेत्री स्वरा भास्कर ट्रोल्स को मुंहतोड़ जवाब देती हैं। शुक्रवार (1 जून) को स्वरा की फिल्म ‘वीरे दी वेडिंग रिलीज’ हुई है। स्वरा समेत फिल्म की दूसरी अभिनेत्रियों पर फिल्म में अश्लीलता परोसने का आरोप लगा है। लेकिन स्वरा इन ट्रोल्स को धारदार जवाब दे रही हैं। मोहम्मद सैफ नाम के एक यूजर ने स्वरा को सलाह दी की वे हेटर्स को इंडिया गेट पर बुला कर उनके बाल काट दें। इस पर स्वरा ट्विटर पर ही हंस पड़ीं। स्वरा ने सैफ को जवाब दिया, “शुक्रिया सैफ, ऐसा नहीं होगा, आई विल पास।” अगर बॉक्स ऑफिस के पहले दिन के क्लेक्शन की बात करें तो चार हीरोइनों वाली इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बंपर ओपनिंग मिली है। ट्रेड एनालिस्‍ट तरण आदर्श के मुताबिक पहले ही दिन यह फिल्‍म 10.70 करोड़ की कमाई कर इस साल की टॉप 5 ओपनर में शामिल हो गई है।

स्वरा भास्कर ने फिल्म की कामयाबी पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, “वीरे दी वेडिंग ने पहले ही दिन 10.70 करोड़ का बिजनेस किया है, पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इस साल की तीसरी फिल्म है। ये फिल्म बिना हीरो के है और इसे एडल्ट रेटिंग मिली हुई है, साफ तौर पर भविष्य लड़कियों का है।” बता दें कि फिल्म वीरे दी वेडिंग ने महिलाओं के उन मुद्दों को उठाया है, जिसे लेकर समाज में दबी जुबान में बात होती है। मसलन, यही कि शादी करने की एक उम्र होती है, भागकर शादी करना परिवार का नाम मिट्टी में डुबोना है। यदि कोई महिला शादी नहीं करना चाहती तो उसके इस फैसले का सम्मान क्यों नहीं किया जाना चाहिए, महिलाओं का वजूद सिर्फ शादी से तो नहीं है। फिल्म के ट्रेलर में सोनम कपूर का एक डायलॉग रह-रहकर याद आता है, “कितना भी पढ़-लिख जाओ, डॉक्टर-इंजीनियर बन जाओ लेकिन जब तक गले में मंगलसूत्र नहीं लटकता, हमारा कोई वजूद ही नहीं है।”

Veere di wedding opens to 10.70 crores day 1! Third highest opener this year! A film without a hero and adult rated! Clearly the future is female pic.twitter.com/LgCDUZ7k1E

— Swara Bhasker (@ReallySwara) June 2, 2018