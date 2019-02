Tamilrockers 2019 Tamil Movie Download, Vantha Rajavathaan Varuven Full Movie Leaked Online to Download: ‘सिंबू’ और STR के नाम से मशहूर तमिल एक्‍टर सिलंबरासन की लेटेस्‍ट फ‍िल्‍म Vantha Rajavathaan Varuven रिलीज के दिन ही इंटरनेट पर लीक हो गई। कुख्‍यात पाइरेसी वेबसाइट समूह Tamilrockers ने फिल्‍म का एचडी प्रिंट लीक किया। लीक प्रिंट को डाउनलोड करने संबंधी सर्च के आंकड़ों में उछाल पाया गया है। पाइरेसी का शिकार होने से फिल्‍म के कलेक्‍शन पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। एक्‍शन-कॉमेडी जॉनर की Vantha Rajavathaan Varuven को सुंदर सी ने डायरेक्‍ट किया है, जबकि लाइका प्रोडक्‍शंस के बैनर तले अलीरामा सुभाष्‍करन ने फिल्‍म प्रोड्यूस की है।

सिंबू की इस फिल्‍म का नाम उनकी हालिया रिलीज फिल्‍म Chekka Chivantha Vaanam के एक पंच डायलॉग पर रखा गया है। यह फिल्‍म तेलुगू सिनेमा के सुपरस्‍टार पवन कल्‍याण की हिट फिल्‍म Attarintiki Daredi का तमिल रीमेक है। कन्‍नड़ में यह फिल्‍म Ranna नाम से बनाई गई थी। मूल फिल्‍म ने चार फिल्‍मफेयर अवार्ड, चार नंदी अवार्ड्स, छह SIMA अवार्ड, छह संतोषम फिल्‍म पुरस्‍कार और नागी रेड्डी मेमोरियल अवार्ड जीते हैं।

Tamilrockers पिछले कुछ महीनों में कई फिल्‍में लीक कर चुका है। इनमें तमिल, कन्‍नड़ सिनेमा के अलावा हिंदी फिल्‍म इंडस्‍ट्री की फिल्‍में भी शामिल हैं। हाल में लीक की गई प्रमुख फिल्‍मों में Manikarnika: The Queen of Jhansi, The Accidental Prime Minister, Uri: The Surgical Strike, Thackeray का नाम शुमार है।

Vantha Rajavathaan Varuven का म्‍यूजिक हिप हॉप तामिला ने दिया है। इस फिल्‍म में मेघा आकाश, रम्‍या कृष्‍ण, कैथरीन ट्रेसा, महत, नासिर, ‘मोट्टा’ राजेंद्रन, वीटीवी गणेश, योगी बाबू और रोबो शंकर ने भी काम किया है।

Vantha Rajavathaan Varuven के रिव्‍यूज खराब रहे। Indianexpress.com ने अपने रिव्‍यू में लिखा, “फिल्‍म केवल सिंबू फैंस के लिए है। एक खराब फिल्‍म को दौड़ाने के लिए एक्‍टर कुछ भी करने को तैयार है। सिंबू की स्‍क्रीज प्रजेंस अच्‍छी-खासी है पर वो काफी नहीं है।”

