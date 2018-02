वेलेंटाइन डे के बहाने जिग्नेश मेवानी ने नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, हो गए ट्रोल

वेलेंटाइन डे पर प्रधानमंत्री मंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा ट्वीट कर गुजरात के युवा विधायक जिग्नेश मेवानी सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। कई यूजर्स जमकर उनके खिलाफ अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। दरअसल मेवाणी ने बुधवार (14 फरवरी, 2018) को ट्वीट करते हुए लिखा, ‘हमको बहुतों ने आई लव यू कहा है कि लेकिन मोदी जी को कभी किसी ने आई लव यू कहा होगा? मुझे संदेह है आप क्या कहते हैं?’ हेप्पी वेलेंटाइन डे। मेवानी के ट्वीट पर तंज कसते हुए राजू श्रीवास्तव लिखते हैं, ‘मोदी रोजाना 125 करोड़ लोगों को आई लव यू कहते हैं, आपको समझ नही आएगा क्योंकि आपको आई लव यू का मतलब सिर्फ हवस नजर आता है।’

डॉक्टर वायरल लिखते हैं, ‘आरक्षण की वजह से बोला होगा।’ हिमांशु कुमार लिखते हैं, ‘मोदी को एक अरब से ज्यादा की आबादी रोज आई लव यू बोलती है।’ एक कमेंट में मेवानी पर निशाना साधते हुए लिखा गया है, ‘आई लव यू मोदी जी।’ कुमारी रत्ना लिखती हैं, ‘जिसको नफरतो से फुर्सत ना मिली ,उसे मुहब्बत बाजारो में ही मिलती हैं, खरीद ली जरुरत के हिसाब से रोज।’ आयुष कुमार लिखते हैं, ‘मवाली नहीं है वो तुम्हारी तरह।’

मेवानी ने इससे पहले एक और वीडियो पोस्ट किया। कुछ यूजर्स उनके इस वीडियो पर बेहद अश्लील और आपत्तिजनक बातें लिख रहे हैं। दरअसल, इन दिनों सोशल मीडिया पर प्रिया प्रकाश वारियर नाम की एक लड़की का वीडियो क्लिप जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो क्लिप ने सोशल मीडिया में तहलका मचा रखा है। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक पर भी ये वीडियो और वीडियो में नजर आने वाली प्रिया छाई हुई हैं।

इसी वीडियो को जिग्नेश मेवानी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया। वीडियो पोस्ट करते हुए जिग्नेश ने आरएसएस पर निशाना साधा है। जिगनेश ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, ‘हैप्पी वेलेंटाइन डे, प्रिया प्रकाश वारियर का ये वायरल हिट वीडियो आरएसएस के वेलेंटाइन डे के विरोध का जवाब है। एक बार फिर से भारतीयों ने साबित कर दिया है कि वो नफरत से ज्यादा प्यार को पसंद करते हैं। इस वीडियो को एन्जॉय कीजिए।’

Happy Valentines Day

Viral hit of ‘Manikya Malaraya Poovi’ is the answer to RSS’s Valentines Day protest and Again Indians have proved that they like to love more than hating someone. Enjoy this beautiful video. #ValentinesDay pic.twitter.com/QtWqqqm8zt

— Jignesh Mevani (@jigneshmevani80) February 14, 2018