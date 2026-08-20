गुजरात के वडोदरा से दिल दुखाने वाली खबर सामने आई है। यहां खड़ी बस के ‘ऑटोमैटिक’ दरवाजे में सांत साल के बच्चे की गर्दन फंस गई। जिससे सात साल बच्चे की मौत हो गई। घटना का वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बच्चे की गर्दन एक लोकल रिपेयर गैराज में खड़ी लग्जरी बस के हाइड्रोलिक दरवाजे में फंसी हुई है। शुरुआती फुटेज में बच्चा बस के आस-पास घूमता हुआ दिखाई देता है। कुछ मिनट बाद, वह बस से लटका हुआ दिखता है और इसके बाद उसकी गर्दन ऑटोमैटिक हाइड्रोलिक दरवाज़े के मैकेनिज्म में फंसी हुई है।

घटना को लेकर पुलिस उपायुक्त अभिषेक गुप्ता ने बताया कि यह दुखद घटना बुधवार शाम शहर के बाहरी इलाके में कपुराई थाना क्षेत्र स्थित एक गैराज में हुई। यह दुखद घटना तब हुई जब बस को सूर्यनगर-तरसाली बाईपास के पास मरम्मत के लिए गैराज में खड़ा किया गया था। घटनाक्रम वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। हालांकि इसे हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं।

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अधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान दिव्येश राठवा के रूप में हुई है। उन्होंने आगे बताया कि गैराज के पास खेल रहा दिव्येश खड़ी बस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान अचानक बस का दरवाजा बंद हो गया और उसकी गर्दन उसमें फंस गई। उन्होंने आगे बताया कि सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि गैराज में मौजूद दो लोगों ने बच्चे को बचाने के लिए बस का गेट धक्का देकर खोला, लेकिन तब तक वह बेहोश हो चुका था और नीचे गिर पड़ा।

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पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) गुप्ता ने बताया कि बच्चे को अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि दिव्येश गैराज के पीछे अपने माता-पिता के साथ रहता था जो मजदूरी करते हैं। पुलिस अधिकारी के अनुसार, इस संबंध में दुर्घटनावश मृत्यु की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच की जा रही है।

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